Guatemala se suman a países que rechazan “desestabilizar” Bolivia y muestran preocupación por la situación humanitaria

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Guatemala se suman a países que rechazan “desestabilizar” Bolivia y muestran preocupación por la situación humanitaria

El Salvador y Guatemala se sumaron este sábado a una declaración conjunta en la que Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron la víspera "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" en Bolivia, donde protestas de sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace 11 días.

EFE

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Inicia una operación policial y militar para levantar bloqueos de carreteras en Bolivia

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace once días por sectores campesinos de La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Foto, Prensa Libre: Efe).

El Minex de Guatemala divulgó la declaración conjunta sobre la situación en Bolivia, mencionando también la participación de otros países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú.

Mientras que participación de El Salvador fue anunciada posteriormente por medio de relaciones exteriores de Paraguay al dar a conocer la declaración.

El documento expone que los manifiestan preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población.

 

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Se añade que “En este marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”. El presidente de Bolivia es Rodrigo Paz.

Por ello, se reitera por ese medio su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortan a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social, añade el documento.

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno de Bolivia aseguró este sábado que hará todo “esfuerzo” para evitar un “derramamiento de sangre”, luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras.

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El Gobierno boliviano ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó, según informó la Agencia EFE.

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Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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