Guatemala se suman a países que rechazan “desestabilizar” Bolivia y muestran preocupación por la situación humanitaria

En el caso de Guatemala la adhesión fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en sus redes sociales.

El Minex de Guatemala divulgó la declaración conjunta sobre la situación en Bolivia, mencionando también la participación de otros países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú.

Mientras que participación de El Salvador fue anunciada posteriormente por medio de relaciones exteriores de Paraguay al dar a conocer la declaración.

El documento expone que los manifiestan preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población.

Se añade que “En este marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”. El presidente de Bolivia es Rodrigo Paz.

Por ello, se reitera por ese medio su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortan a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social, añade el documento.

El Gobierno de Bolivia asegura que hará todo "esfuerzo" para evitar un "derramamiento de sangre", en medio de la operación policial y militar que se realiza para desbloquear las carreteras de La Paz, que completan 11 días cerradas.https://t.co/tvTvFwQTAK — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 16, 2026

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno de Bolivia aseguró este sábado que hará todo “esfuerzo” para evitar un “derramamiento de sangre”, luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras.

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El Gobierno boliviano ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó, según informó la Agencia EFE.