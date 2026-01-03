Trump dice que Estados Unidos “gobernará” Venezuela tras la captura de Maduro hasta que haya una “transición segura”

En rueda de prensa en su residencia de Mar-A-Lago, en Florida, el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que su país “gobernará” Venezuela hasta que se complete una “transición segura”.

El mandatario estadounidense dio sus declaraciones tras el ataque de la madrugada del sábado contra la capital de Venezuela y después de anunciar que fuerzas estadounidenses habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El presidente estadounidense aseguró la implicación de su país en Venezuela hasta que “podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”.

Trump calificó de “extraordinaria” la operación militar estadounidense que se saldó con la captura de Maduro y Flores.

