“Fue un ataque como la gente no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”: el presidente de EE. UU., Donald Trump, habla sobre el ataque a Venezuela

Donald Trump compara ataque a Venezuela con la Segunda Guerra Mundial.

PALM BEACH, FLORIDA - JANUARY 03: Secretary of State Marco Rubio listens U.S. President Donald Trump takes questions from the media during a news conference at his Mar-a-Lago club on January 03, 2026, in Palm Beach, Florida. President Trump confirmed that the United States military carried out a large-scale strike in Caracas overnight, resulting in the capture of Venezuelan leader Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El secretario de Estado, Marco Rubio, escucha mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, responde preguntas de la prensa durante una conferencia. El presidente Trump confirmó que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala en Caracas durante la noche, lo que resultó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (Foto Prensa Libre: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa luego de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, mandatario de ese país sudamericano y su esposa.

A criterio de Trump, no hubo militares estadounidenses fallecidos durante el operativo a gran escala. Además, comparó el ataque con la Segunda Guerra Mundial, que se registró entre 1939 y 1945.

“Se utilizó un poder militar estadounidense abrumador, aéreo, terrestre y marítimo, para lanzar un ataque espectacular, y fue un ataque como la gente no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Trump.

Explicó que todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas y que las luces de Caracas fueron en gran medida apagadas.

“El ejército de Estados Unidos es el ejército más fuerte y feroz del planeta por mucho, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos apenas pueden empezar a imaginar”, explicó el presidente de EE. UU.

Trump comentó que las operaciones que han llevado a cabo en el océano Pacífico han permitido detener el 97% de la droga que llegaba a Estados Unidos por vía marítima.

“Cada barco mata, en promedio, 25 mil personas. Eliminamos el 97% y esas drogas provienen en su mayoría de un lugar llamado Venezuela”, indicó.

Foto de referencia. Estados Unidos envió buques a las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Trump y la paz para Venezuela

El presidente estadounidense dijo que no permitirán que alguien más tome el control de Venezuela y que afecte a los ciudadanos.

“Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en mente el bien del pueblo venezolano”, comentó.

Más de 150 aeronaves

Dan Caine, jefe del Estado Mayor de EE. UU., afirmó que desplegaron más de 150 aeronaves en Venezuela para ejecutar el operativo y capturar a Maduro y Flores.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental”, dijo Caine.

