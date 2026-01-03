Gobierno de Guatemala expresa preocupación por ataques en Venezuela

En la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026 se produjo una operación militar en Venezuela, marcada por múltiples explosiones y ataques aéreos en Caracas y otras regiones del país. El ataque fue ejecutado por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, señalado por la justicia estadounidense de narcoterrorismo.

Luego de que EE. UU. detuviera a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por los ataques contra Venezuela.

“El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas”, señala el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Agregó que Guatemala reitera su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar toda acción militar unilateral.

"Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias", añadió.

El presidente Bernardo Arévalo dijo en su cuenta de X: “Ante los hechos en Venezuela, hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral y a respetar los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. La paz y el respeto al derecho internacional es el camino claro que debemos seguir”.

Comunicado en relación a la situación en Venezuela.

Maduro y el puente aéreo de drogas con Guatemala

Medios internacionales difundieron el 13 de agosto de 2025 una entrevista de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, con la cadena Fox News, en la que aseguró que Maduro financia un puente aéreo para el traslado de drogas sobre Guatemala, Honduras y México.

En la conversación, Bondi señaló que el gobernante venezolano realiza operaciones vinculadas con el crimen organizado y que intercambia dinero y armas para permitir el flujo de drogas.

Añadió que Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, y que, por estas actividades, Estados Unidos ha confiscado hasta US$700 millones en activos relacionados con él.

La fiscal también afirmó que Maduro paga a autoridades de Guatemala, Honduras y México para que permitan el tránsito aéreo de cargamentos de droga.

Un días después el Minex dijo que "el Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales. Por ello, rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien, en una entrevista televisiva, afirmó que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como puente para actividades de narcotráfico vinculadas con el Gobierno de Venezuela”.

Añadió: “Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.