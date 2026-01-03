Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos por narcoterrorismo en tribunales de EE. UU.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reiteró este sábado, 3 de enero, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta desde 2020 una acusación formal en tribunales estadounidenses por cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo.

En la imputación también figura su esposa, la primera dama Cilia Flores, capturada junto a Maduro en una operación especial ejecutada por Washington.

Según Bondi, el caso está radicado en el Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro fue acusado de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer armas de guerra contra Estados Unidos.

La funcionaria aseguró que tanto Maduro como Flores enfrentarán a la justicia estadounidense en suelo estadounidense y ante tribunales del país. En un mensaje oficial, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump por exigir rendición de cuentas “en nombre del pueblo estadounidense”.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Bondi también reconoció la labor de las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que atribuyó la ejecución de una misión altamente exitosa que permitió la captura de ambos, a quienes calificó como presuntos narcotraficantes internacionales.