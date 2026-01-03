¿Qué se sabe de los bombardeos de EE. UU. a Venezuela?

Bombardeos sacuden Caracas y otras ciudades venezolanas; EE. UU. afirma haber capturado al presidente Nicolás Maduro.

AME1002. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/12/2025.- Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Trump aseguró este lunes que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes. EFE/ Miguel Gutiérrez/ Shawn Thew /ARCHIVO

Fuerzas estadounidenses capturan a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores durante un operativo en Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE)

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

¿Cuándo se lanzaron los ataques?

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 2.00 horas en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 3.15 horas, según AFP. Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas. Un senador estadounidense declaró que Washington había completado su operación militar.

¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos?

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y de la Academia Militar. De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares, sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP. Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos. “Casi nos matan”, dijo una mujer mientras escapaba.

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira, aeropuerto internacional y puerto de Caracas, en Maracay, capital del estado de Aragua y en Higuerote, en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

¿Cuál es el número de víctimas?

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”. No se disponía de cifras de víctimas. Padrino afirmó estar “recopilando información sobre los heridos y los muertos”.

¿Fue arrestado y exfiltrado el presidente Maduro?

“El presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flore, han sido capturados y exfiltrados del país”, escribió Trump.

El jueves, la televisión transmitió una entrevista con Maduro en la que se le veía conduciendo por Caracas. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una “prueba de vida” de ambos, mientras Rusia reclamó una “aclaración inmediata” al respecto.

¿Cuáles fueron las reacciones internacionales?

Rusia, principal aliado de Venezuela, condenó “un acto de agresión armada”, rechazó “los pretextos utilizados para justificar tales acciones” y lamentó que “la hostilidad ideológica haya triunfado sobre el pragmatismo común”.

Otro aliado de Venezuela, Irán, señaló una “flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial del país”, y condenó la “agresión ilegal de Estados Unidos”, enemigo de la República Islámica.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de una “afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela”.

En Europa, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pidió “moderación” y respeto a “los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

España se ofreció como intermediaria, afirmando estar “dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para alcanzar una solución pacífica y negociada a la crisis actual”.

Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el sábado.

