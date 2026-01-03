Operación de EE. UU. en Venezuela: las reacciones internacionales tras explosiones en Caracas

El Gobierno español ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.

Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.

Según ha informado la cadena de TV CBS News citando fuentes de la Administración de EEUUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.

Cuba pide reacción de la comunidad internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela".

"Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", señaló.

"Profunda preocupación"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", manifestó Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Previamente, el gobernante colombiano aseguró que Caracas estaba siendo bombardeada y señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU "deben reunirse de inmediato" para abordar la situación, pero sin mencionar a Estados Unidos.

Sin embargo, Maduro confirmó que las explosiones de esta madrugada en la capital y localidades de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron producto de un ataque estadounidense.

Tras reafirmar el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de la ONU, "en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales", Petro dijo que su Gobierno "rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".

"El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", agregó.

El mandatario señaló además que, de manera preventiva, su Gobierno dispuso "medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias".

"La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional", expresó Petro.

No viajar a Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Colombia, emitió una alerta de seguridad por las explosiones en Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben resguardarse en sus hogares.

"Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, como detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente. La alerta de viaje del 3 de diciembre de 2025 establece que se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que salgan del país de inmediato", se lee en el comunicado.

Rechaza agresión

En un comunicado del Gobierno de Venezuela, que fue firmado por Nicolás Maduro, se rechaza "la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América", y agrega que los hechos amenazaban la paz y estabilidad internacional, "concretamente de América Latina y el Caribe".

Expresidente hondureño se pronuncia

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya condenó este sábado lo que calificó como un “salvaje ataque” de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana.

"Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana", expresó Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, en un mensaje difundido en redes sociales.

El exmandatario añadió que, aunque "los imperialistas podrán bombardear ciudades, imponer sanciones criminales y desatar la guerra", jamás podrán "asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe".