TSE se prepara para las asambleas de proclamación de candidatos para las elecciones generales del 2027

La planificación de las elecciones generales del 2027 es una prioridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya se prepara ante la futura proclamación de candidatos que los partidos políticos efectuarán a partir de junio.

Así lo explicaron autoridades electorales tras anunciar que afinan detalles del calendario electoral, que prevén anunciar de forma oficial el próximo mes.

En esa programación se incluirá la fecha de la convocatoria a elecciones generales del 2027, lo que definirá las siguientes etapas del proceso de votaciones generales.

También ese futuro calendario electoral debe tener la fecha de la primera vuelta de elecciones; junto a una potencial segunda vuelta electoral como ha sido recurrente en la historia democrática del país.

El artículo 49 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) explica que si un partido político busca participar en las elecciones debe de celebrar la proclamación de candidatos hasta seis meses antes de la convocatoria que será la segunda o tercera semana de enero próximo.

A la fecha existen 25 partidos políticos según lo datos de Organizaciones Políticas, dependencia que forma parte del Registro de Ciudadanos, que actualiza de manera periódica el listado de partidos vigentes.

El @TSEGuatemala confirma la cancelación del partido político PAN luego de rechazar en sesión plenaria de hoy la apelación con la que buscaban mantener a la agrupación política, pese a no competir por la presidencia ni ganar una curul en las elecciones del 2023. pic.twitter.com/OSdRYQygPx — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) May 20, 2026

En el documento más reciente, fechado al 22 de mayo, todavía aparece como agrupación el Partido de Avanzada Nacional (PAN), a quien le hacen una anotación aclarando que se encuentra “en proceso de cancelación”.

Pero existen nuevas ofertas políticas que podrían sumarse al actual bloque de partidos políticos, que en 2027, va a volver a competir por la presidencia, diputaciones y jefaturas ediles.

Auditoría en proceso

A la fecha existen 24 comités para la formación de partidos políticos y cuatro de estas agrupaciones ya cuentan con el mínimo de 28 mil 83 afiliados, la cantidad necesaria para constituir un partido político.

Entre ellas aparecen Chapín, que tiene 30 mil 731 simpatizantes, organización que tiene como Secretario General a Mario Alfonso López Silvestre; XGuate tiene 32 mil 105 afiliados, y su Secretario General es Manuel Haroldo Castillo Reyna.

Revolución tiene 31 mil 496 personas adheridas y su Secretario General es Arnoldo Francisco Pérez Pérez; y Raíces que tiene 32 mil 958 afiliados y su Secretario General es el actual diputado, Samuel Andrés Pérez Álvarez.

Algunos partidos políticos manifestaron en la reunión que sostuvieron con el pleno del TSE correspondiente a abril, que tenían dudas por el crecimiento de algunos comités.

Al 22 de mayo Organizaciones Políticas del @TSEGuatemala registra a 4 comités qué superan los 28 mil 83 afiliados, el mínimo para tramitar su paso a partido político.



Raíces, 32 mil 958

Revolución, 31 mil 496

XGuate, 32 mil 105

Chapín, 30 mil 731 pic.twitter.com/i2rqg3AJIT — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) May 25, 2026

Tiempo después el pleno del TSE anunció por medio de un comunicado, que se inició una auditoría para validar el crecimiento de dichas organizaciones.

Mariella Rivera, presidenta del TSE, indicó que por el motivo de la auditoria no podía brindar mayores detalles, pero aseguró que cuentan con la cantidad de personal idóneo para hacer está inspección, cuyos resultados se darán a conocer cuando finalice la evaluación.

Proceso de afiliación

Durante la reunión con los partidos, el departamento de Organizaciones Políticas informó cuales suelen ser los errores frecuentes, que partidos y comités, cometen al momento de presentar hojas de adhesión para nuevos simpatizantes o afiliados.

Son 11 errores los que pueden afectar a las agrupaciones al momento en que el personal electoral examine las hojas de adhesión, lo que puede dejar como consecuencia el rechazo de los documentos.

Firma o impresión dactilar en blanco

Uso de corrector y tachones

Fecha de afiliación en blanco

Casillas en blanco o no legibles

Impresión dactilar borrosa

Impresión dactilar pequeña, debe de ser el índice derecho

Impresión dactilar usando el mismo esquema, es decir, todas las huellas de la hoja van en la misma posición y parecer similares

Trazos no coindicen con la firma registrada en el Renap y la consignada en la hoja de afiliación

En Renap aparece que el ciudadano si firma, pero en la hoja de afiliación no firma

En Renap aparece que el ciudadano no firma, pero en la hoja de afiliación si firma