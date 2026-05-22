Caso Corrupción Semilla: Sala revoca arresto domiciliario de Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE

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Caso Corrupción Semilla: Sala revoca arresto domiciliario de Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE

Jorge Santos Neil enfrentará a la justicia por dos delitos en el caso Corrupción Semilla.

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JORGE SANTOS, EXDIRECTOR INFOR TSE

Jorge Santos Neil, exdirector de Informática del TSE, es señalado en el caso Corrupción Semilla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)   

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal que otorgó arresto domiciliario a Jorge Santos Neil, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Santos Neil enfrentará juicio por el caso Corrupción Semilla, por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

La Sala dio lugar a la apelación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

El recurso legal fue interpuesto al considerar que la decisión de la jueza María del Carmen Zamora podría tener repercusiones en el desarrollo adecuado del proceso penal y en la aplicación de la justicia.

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El 9 de septiembre del 2025, la jueza a cargo del proceso resolvió otorgar arresto domiciliario a favor de Santos Neil; sin embargo, tras la resolución de la Sala, deberá cumplirla y enviarlo de nuevo a prisión.

Para leer más: Eduardo Masaya, señalado en el caso Corrupción Semilla, denuncia a dos fiscales por supuestas irregularidades

Para este viernes 22 de mayo estaba programada la audiencia para cumplir la orden de la Sala, pero fue aplazada debido a que está pendiente conocer la resolución de un amparo interpuesto contra esa decisión.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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