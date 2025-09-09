Conceden arresto domiciliario a exdirector de Informática del TSE implicado en el caso Corrupción Semilla

Jorge Santos Neill, exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue beneficiado este lunes 9 de septiembre con arresto domiciliario, tras una audiencia de revisión de medidas celebrada en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.

La jueza a cargo del proceso declaró con lugar la solicitud presentada por la defensa de Santos Neill y resolvió imponerle las siguientes medidas sustitutivas: arresto en su residencia sin vigilancia policial y la obligación de firmar el libro de medidas en el Juzgado de Paz de Mixco.

Santos Neill está implicado en el caso conocido como Corrupción Semilla, por el cual fue capturado el 15 de enero de 2025, luego de que la Sala Tercera de Apelaciones revocara una medida anterior de arresto domiciliario.

El exfuncionario había sido ligado a proceso por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes, en el contexto de presuntas irregularidades cometidas durante las elecciones generales de 2023.

El Ministerio Público sostiene que, durante su gestión, se cometieron omisiones relacionadas con la supervisión del sistema informático del TSE, lo cual, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), pudo haber favorecido al partido político Movimiento Semilla.

A pesar de haber sido enviado inicialmente a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, la defensa de Santos Neill argumentó que ya no subsistían los motivos que justificaban su encarcelamiento, y solicitó una nueva revisión de las medidas. La jueza aceptó esa petición y sustituyó la prisión por el arresto domiciliario.

El proceso judicial en su contra continúa en fase de apertura a juicio.

Durante la audiencia, la fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), argumentó que Jorge Santos Neill evadió por 327 días una orden de aprehensión vigente, lo cual —según indicó— constituye un indicio de riesgo de fuga.

Por ello, solicitó al Tribunal que se mantuviera la medida de prisión provisional.

