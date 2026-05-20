Eduardo Masaya, señalado en el caso Corrupción Semilla, denuncia a dos fiscales por supuestas irregularidades

El abogado Eduardo Masaya este miércoles 20 de mayo presentó una denuncia administrativa y una penal contra los fiscales del Ministerio Público (MP) Rafael Curruchiche y Leonor Morales.

Masaya, en declaraciones a la prensa frente a la sede del MP en la zona 1, explicó por qué presentó denuncias contra los referidos funcionarios.

Agregó que la denuncia se debe a la participación funcional que ambos han tenido en la persecución penal en su contra y que “han cometido una serie de ilegalidades a lo largo del proceso”.

En el caso de Curruchiche, el denunciante recordó que, al momento de efectuarse su captura durante el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el fiscal “de forma pública hizo manifestaciones de apoyo a una de las planillas” y, al mismo tiempo, efectuó acciones funcionales en el proceso penal.

Además, se presentó a audiencias, por lo que, según Masaya, hubo un evidente conflicto de interés, lo cual, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, constituye “una falta muy grave” por haber efectuado acciones de carácter político durante su labor como fiscal.

El denunciante explicó que, en el caso de la fiscal Morales, presentó la denuncia porque, a pesar de haber sido parte procesal del caso, se le ha negado el acceso a ciertas partes del expediente y se le han denegado diligencias pertinentes y útiles para la investigación.

La denuncia penal fue presentada por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

En qué caso está señalado Masaya

Según el MP, Eduardo Masaya, en su calidad de notario, habría avalado legalizaciones de actas que no fueron firmadas, pese a que estas formarían parte de las hojas de adhesión para la inscripción del comité proformación del partido Movimiento Semilla.

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El 28 de enero del 2025, Eduardo Masaya fue capturado. En esa ocasión, la Fiscalía indicó: “Esta noche se hizo efectiva la orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Instancia Penal contra Eduardo Gabriel Masaya Juárez por el delito de falsedad ideológica”.

Actualmente, está a la espera de que se inicie el debate en su contra. Es señalado por falsedad ideológica en forma continuada en el caso Corrupción Semilla.

El juicio está programado para el 8 de diciembre 2026 en el Tribunal Séptimo de Sentencia.

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