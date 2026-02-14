Allanamientos del MP contra las elecciones del Cang resultaron contraproducentes, según analistas, y favorecieron a ganadores

La elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) no fue normal, según analistas, que destacan cómo los operativos del Ministerio Público (MP), lejos de afectar las votaciones, solo consolidó a los ganadores.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron electos magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), ambos candidatos de Unidad x la Democracia.

Lemus fue electa como magistrada titular y sustituirá a Nester Vásquez; mientras que Bermejo fue seleccionado por el gremio de abogados como magistrado suplente y reemplazará a Claudia Paniagua.

Las votaciones fueron irrumpidas por una serie de allanamientos del MP que encabezó la fiscal Leonor Morales Lazo, quien hace poco fue traslada a la Fiscalía de Operadores de Justicia.

Morales Lazo es de los fiscales que ha acaparado la opinión pública por su trayectoria en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). En el 2023 Morales secuestró las cajas electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ahora, desde otra unidad lidera una investigación por denuncias que señalan supuestas irregularidades en la primera vuelta del Cang, en la que Lemus y Bermejo pasaron en primer lugar.

La fiscal Leonor Morales Lazo formó parte de la Feci. Fotografía: Prensa Libre (Douglas Cuevas).

La competencia directa de Unidad x la Democracia era una extensa alianza de organizaciones gremiales de abogados, entre las que destacó Avanza, una agrupación nueva integrada por agentes fiscales del MP.

El candidato a magistrado suplente era Mynor Portillo, actual Secretario de Política Criminal, y a criterio de analistas, los allanamientos buscaban perjudicar a Lemus y a Bermejo, pero el resultado fue lo contrario.

Nueva organización

Unidad x la Democracia ha destacado en los últimos dos años por ganar elecciones dentro del gremio de abogados, por ser una opción nueva conformada por perfiles a favor de la democracia, apuntan los analistas.

Esa oferta diferente en el menú gremial de los abogados les ha traído victorias, pero también los puso en la mira de grupos con mayor trayectoria que suelen ser relacionados a sectores político–económicos cuestionados.

Al menos esa es la lectura que mantiene Pablo Muñoz, integrante del colectivo de organizaciones Alianza por las Reformas, quien estuvo presente en los centros de votación allanados como parte de los observadores nacionales.

“Hemos visto tres victorias de la coalición de abogados progresistas y democráticos, una buena racha que comenzó con la postuladora de las Cortes en el 2024; la elección de Patricia Gámez; y ahora los comisionados Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz”, recordó.

En el 2024 esta alianza de abogados fue conocida como Unidad x la Justicia e integró las postuladoras para la renovación de Cortes; luego ganaron la Junta Directiva del Cang encabezados por la exjueza Patricia Gámez.

Actualmente Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz forman parte de la Comisión de Postulación del TSE, que se espera la próxima semana integre la nómina de 20 candidatos para la nueva autoridad electoral.

Pero cada victoria no ha sido fácil, apunta el analista, al recordar cómo en el marco de la elección de la Junta Directiva del Cang se dio la captura del abogado Eduardo Masaya.

Ahora, los allanamientos en los centros de votación le hacen pensar que esa serie de operativos no fue más que un nuevo intento por frenar la propuesta de este grupo de abogados.

Rechazan al MP

Astrid Lemus se enfrentó directamente a Estuardo Gálvez, mientras que el contrincante de Luis Fernando Bermejo fue Melvin Portillo, este último integrante de la actual cúpula del MP.

La fiscal Morales Lazo negó que tuviera alguna intención política con los allanamientos, y que no forma parte de ninguno de los movimientos gremiales del Cang.

Pero la lectura de Muñoz le hace pensar que se buscaba incidir en los resultados de las votaciones, para así asegurar la continuidad de un alto funcionario del MP ante el inminente cambio de fiscal general.

El conteo de votos se dio con restricciones similares a una escena del crimen. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“La intimidación buscaba que votaran por ellos, porque ni los propios fiscales apoyaron esa planilla. Avanza quedó en su primera elección en un lejano tercer o cuarto lugar”, recordó el analista.

Fuentes cercanas al MP que optaron por no ser citadas, dijeron que dentro de la institución, Portillo "no es bien visto por la mayoría de fiscales", lo que no le garantizó que todos los grupos del ente investigador le dieran apoyo.

Incluso, para la primera vuelta de elecciones, una circular del MP garantizaba que todo el personal de la institución tuviera permiso de votar, para así tratar de incidir de manera favorable en el resultado de Portillo.

También líderes gremiales como Nester Vásquez, Armando Ajín, Mynor Moto y Roberto López Villatoro dieron respaldo a Gálvez y a Portillo, pero eso tampoco fue suficiente para ganarle a Unidad x la Democracia.

“A pesar de que Aspa respaldó al doctor Gálvez a final de cuentas no suma los votos de estas expresiones, Nester, Gálvez y Moto. Eso demuestra que la transferencia de votos no es mecánica”, apunta Muñoz.

Afuera del centro de votación de la zona 13, donde se dio el allanamiento más robusto, abogados que trabajan en instituciones públicas o en el libre ejercicio de la profesión se mostraban molestos e indignados.

Esto hizo que a pesar que Unidad x la Democracia ya se encontraba en un primer lugar, sumara nuevos votos por el rechazo que generó la acción del MP que impulsó la fiscal Morales Lazo.

Por su parte, Christa Walters, presidenta del Movimiento cívico Nacional (MCN), considera que las acciones vistas por el MP no deben pasar inadvertidas y deben llamar a la observación.

“Es muy preocupante, extremadamente preocupante, que estos hechos se den en una elección de magistrados de la CC. Es de esos actos con una relevancia altísima en nuestra república”, dijo.

La experta considera también que además del resultado final de las votaciones, estos actos dejan una marca que será muy difícil de borrar dentro de la imagen del MP.

Los fiscales de mesa hicieron el conteo de votos bajo revisión y documentación del MP. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“Más que del resultado electoral y las disputas legales, lo grave que es irrumpir con la fuerza pública un evento de votación. Bueno, acciones de esa naturaleza debilitan la credibilidad de las instituciones”, indicó.

A defender los resultados

Las acciones del MP en las elecciones generales del 2023 hizo que ciudadanos y abogados tuvieran que defender, y blindar, con acciones legales esos resultados electorales.

El escenario de este 2026 puede ser similar, pero encaminados a proteger y resguardar el resultado de las votaciones del Cang, que dejaron las primeras dos sillas, una titular y una suplente, para la nueva CC.

“Estamos contentos, no obstante a las trampas y las triquiñuelas y todos los abusos que está cometiendo el MP. Los agremiados respondieron y la ciudadanía está feliz”, dijo Bermejo tras conocer los resultados.

Lemus y Bermejo cuando fueron inscritos como candidatos a la CC. (Foto Prensa Libre: Guatemala Visible / X).

El ahora magistrado electo espera la toma de posesión en abril, y aunque no se atreve a pronosticar nuevas acciones legales del MP contra esos resultados, aseguran que van a defender la decisión del gremio.

“Nosotros con ley en mano vamos a defendernos de cualquier cosa que hagan. La ciudadanía debe estar atenta a este proceso porque los agremiados ya decidieron y deben respetarse los resultados”, enfatizó Bermejo.

A la presentación de resultados no estuvo presente la ahora magistrada titular electa, Astrid Lemus, quien según integrantes de Unidad x la Democracia, se encuentra resguardada.

Previo a los allanamientos del MP, comenzó a circular el rumor sobre una posible orden de captura contra Lemus, extremo que negó la fiscal Morales Lazo, a cargo de los allanamientos en las votaciones del Cang.

Existe autonomía gremial

Durante el conteo de votos Morales Lazo le pidió a Gámez que entregara sus teléfonos celulares.

Gámez no los tenía consigo y exigió una orden firmada por juez para acceder a un requerimiento de esa magnitud, pero la insistencia de las fuerzas de seguridad fue tal, que la presidenta fue sometida a una inspección.

La inspección a Gámez generó indignación en diversos sectores. Fotografía: Prensa Libre (Douglas Cuevas).

Una agente mujer le levantó los brazos y comenzó a hacer un registró para confirmar que la presidenta realmente no tuviera los teléfonos, escena que quedó documentada por los medios de comunicación presentes.

La escena rápidamente provocó rechazó, entre ellos, de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, quien por medio de un comunicado condenó el registro corporal a la profesional.

El documento destaca que es primordial velar por la dignidad humana y el derecho a la intimidad y privacidad, añadiendo que es vital velar por la autonomía gremial y proceso electoral.

“La intervención estatal, aún en ejercicio de funciones legítimas, no debe producir efectos que puedan percibirse como alteración, presión o desnaturalización del proceso democrático interno”, indicaron.