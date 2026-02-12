Elecciones Cang: “Vamos a documentar con audio y video”, afirma fiscal Leonor Morales

Las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se desarrollan a puerta cerrada y bajo la vigilancia de fiscales del Ministerio Público (MP). Ese es el panorama en el centro de votación del Club La Aurora, en la zona 13 de la capital.

La pasividad de la jornada electoral, en la que abogados eligen a un magistrado titular y uno suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), se vio interrumpida por un fuerte contingente policial, a raíz de un allanamiento coordinado por la fiscal Leonor Morales Lazo.

La fiscal formó parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y dirigió en el 2023 el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que resultó en el secuestro de cajas electorales.

Actualmente, Morales Lazo integra la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, desde donde dirigió dos allanamientos en centros de votación del Cang en la ciudad de Guatemala, tras una denuncia recibida por el MP.

“Ingresó la semana pasada, durante la primera vuelta electoral, y en virtud de ello el Ministerio Público inicia la investigación. La diligencia y el evento electoral no se van a interrumpir. El Ministerio Público está aquí para velar por el estricto cumplimiento de la ley”, dijo Morales Lazo, acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad.

La fiscal no detalló el caso, al señalar que existe una reserva parcial, y descartó que busquen ejecutar órdenes de captura o secuestrar información.

“Se vela por el estricto cumplimiento de la ley. No se va a secuestrar ninguna boleta electoral ni a interrumpir el evento. Este puede llevarse a cabo de la forma correcta y respetuosa en que debe desarrollarse”, añadió.

La diligencia no busca recabar indicios, sino documentar la situación, según indicó la fiscal: “Vamos a documentar con audio y video todo lo necesario para la investigación”.

A puerta cerrada

Aunque los agremiados del Cang continuaron en la votación, la prensa y los observadores fueron retirados del centro por instrucción de la fiscal Morales Lazo, quien alegó que los fiscales debían estar solos para conducir el allanamiento.

“Perdón, el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala le confiere al Ministerio Público la función de velar por el estricto cumplimiento de la ley. En virtud de las denuncias, realizamos diligencias de investigación, como en este caso”, respondió la fiscal al ser consultada por el veto a la prensa y observadores.

“El que estén en esta área no se está limitando de ninguna forma. Solo que no ingresen, porque, de hecho, de acuerdo con el reglamento del Colegio de Abogados, no está permitido. Todo se llevará a cabo con normalidad”, añadió.

Fiscales del MP graban el desarrollo de la votación como parte de la diligencia de allanamiento. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

Funcionario del MP en contienda

En las actuales elecciones del Cang, Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, busca ser electo magistrado suplente de la nueva CC.

Al ser consultada por un posible conflicto de interés, Morales Lazo aseguró que no forma parte de ninguno de los grupos en contienda.

“Yo, en lo particular, que estoy a cargo de la diligencia, no integro ninguna agrupación gremial que participe en esta contienda. Muchas gracias, debo continuar con la labor”, concluyó.

En al menos tres ocasiones, personal de seguridad del centro informó que la prensa podría ingresar si se identificaba, e incluso la propia fiscal indicó lo mismo, siempre que los periodistas mostraran “debido respeto”; sin embargo, el ingreso no se permitió.