Elecciones del CANG bajo allanamiento del MP: estas son las razones

Este 12 de febrero se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), en la que se definirá una magistratura titular y una suplente, que representará al gremio en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

La magistratura titular se disputa entre Astrid Lemus, de Unidad x la Democracia, y Estuardo Gálvez, de Plataforma de Profesionales por la Justicia en alianza con Avanza.

Sin embargo, la jornada electoral se vio marcada por la presencia del Ministerio Público (MP), que ejecutó diligencias en los centros de votación.

Allanamientos en Zona 13 y Zona 7

Alrededor de la 1 de la tarde, personal del MP, dirigido por la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, y acompañado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), interrumpió el proceso y solicitó a los medios de comunicación retirarse del recinto.

La fiscal indicó que el caso se encuentra bajo reserva, por lo que no podía brindar mayores detalles.

Según un documento al que tuvo acceso Prensa Libre, el juez Sergio René Mena Samayoa, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, autorizó el allanamiento, inspección y registro, sin indicar el motivo, de los inmuebles donde se desarrollan las elecciones de segundo grado:

Club de Oficiales La Aurora, en zona 13

Parque Erick Barrondo, en zona 7

¿Qué autorizó el juez?

De acuerdo con el documento, el juez le dio la facultad al MP para:

Revisar el padrón electoral físico y original, con el objetivo de verificar que personas no autorizadas no emitan voto, en cumplimiento de un amparo vigente.

Acceder al kárdex de abogados y notarios colegiados activos, incluyendo la obtención de copia digital de la documentación.

Permanecer en el centro de monitoreo de cámaras para realizar observación en tiempo real del proceso electoral y sus alrededores.

Registrar los dispositivos móviles de personas que tomen fotografías de sus boletas.

La permanencia del MP está autorizada únicamente el 12 de febrero, de 8 a 18 horas, según se lee en el documento.

Denuncias bajo reserva

Después de que el personal del MP se instaló en los recintos, la fiscal Morales explicó que el allanamiento responde a denuncias sobre presuntos hechos ilícitos dentro de la votación, aunque no detalló cuántas fueron recibidas ni cuáles son esos hechos.

Aseguró que no se secuestrarán boletas electorales y reiteró que la prensa no debe ingresar al recinto durante las diligencias.

La intervención del Ministerio Público en las elecciones del Cang ocasionó expectativa entre los agremiados, debido a la relevancia de la magistratura que se definirá para la Corte de Constitucionalidad, órgano esencial en el sistema democrático guatemalteco.