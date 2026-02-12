CC convoca de urgencia a su pleno tras allanamiento del MP en elección del CANG

La Corte de Constitucionalidad (CC) convocó este jueves 12 de febrero a una reunión urgente para conocer una denuncia por posible rompimiento del orden constitucional, tras un allanamiento del Ministerio Público (MP) en las elecciones para renovar a esa corte.

Según la CC, el pleno fue convocado por la magistrada presidenta Leyla Susana Lemus Arriaga para esta tarde, a raíz de una denuncia presentada “con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional”, luego del operativo del MP en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde se elige a un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad.

“Derivado de los recientes acontecimientos protagonizados por agentes fiscales del Ministerio Público en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se realiza la segunda vuelta electoral para elegir a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, así como el Tribunal Electoral de ese gremio, la magistrada presidenta Leyla Susana Lemus Arriaga convocó a los magistrados de este Tribunal a pleno permanente, a partir de las 15.30 horas, para conocer una acción constitucional presentada con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional”, señala un comunicado de la CC.

El MP, cuya cúpula ha sido sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, allanó este jueves el centro de votación donde miles de abogados eligen a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.

La fiscal a cargo del procedimiento, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso está bajo reserva. Morales ingresó a la sede de votación en el Club Aurora, zona 13 capitalina, junto con más de 30 agentes de seguridad armados y personal del MP con pasamontañas.

Añadió que el allanamiento responde a una denuncia recibida la semana pasada, sin proporcionar más detalles. También aseguró que las elecciones no serán suspendidas y deben continuar con normalidad.

En la primera vuelta, realizada a principios de febrero, resultaron ganadores los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo.