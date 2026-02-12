EN VIVO: MP efectúa allanamientos durante elecciones del Cang para magistrado de la CC

Este jueves 12 de febrero se efectúan votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para elegir magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Durante la jornada de votaciones, para elegir entre los candidatos Astrid Lemus y Estuardo Gálvez, peritos del Ministerio Público llegaron al parque Érick Barrondo para efectuar un allanamiento. Minutos después, se reportó que también hay presencia de fiscales en el Club La Aurora.

Según el Ministerio Público, se trata de un caso que se encuentra bajo reserva.

12 de febrero 2026, 15:04h Gálvez señala irregularidades

Estuardo Gálvez, uno de los candidatos que compite en segunda vuelta, dijo que espera que, pese a la presencia del MP en los centros de votación, el proceso continue su rumbo. Añadió que ha visto vehículos del gobierno y gobernadores activos en el proceso y que se ha notado movilización de abogados en autobuses, aparentemente en apoyo de Astrid Lemus quien, a su criterio, es respaldada por el Gobierno.

También dijo que tiene conocimiento que hay denuncias de irregularidades, como la alteración de documentos, pero que será el MP el encargada de investigar.

12 de febrero 2026, 14:50h Niega secuestro de boletas

La fiscal Leonor Morales dijo que se trata de una diligencia correspondiente a denuncias de irregularidades en el proceso electoral del CANG, en el que podría haberse cometido ilícitos penales, por lo que se presentaron al lugar. Morales, quien anteriormente participó en diligencias en el TSE, dijo que no se están secuestrado documentos ni boletas electorales. Dijo que el expediente del caso está bajo reserva.

12 de febrero 2026, 14:46h Señala irregularidades

La diputada oficialista Andrea Reyes cuestiona el actuar del MP y señala que lo que se busca es vulnera el proceso que, a su criterio, se desarrolla de forma transparente. La parlamentaria, quien además es abogada, cuestionó a la fiscal Leonor Morales, a quien acusó de sacar votos de las urnas instaladas en el Club Aurora.

12 de febrero 2026, 14:20h MP también se encuentra en el Club La Aurora



Luego de conocerse la llegada del MP al parque Érick Barrondo, otro grupo de fiscales llegaron al Club La Aurora, donde también se efectuaban las votaciones. La fiscal Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad es quien encabeza los operativos.

12 de febrero 2026, 14:00h Fiscales del MP llegan al parque Érick Barrondo

