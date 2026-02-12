Abogados acuden a las urnas para elegir a los primeros magistrados de la nueva CC

Guatemala

Abogados acuden a las urnas para elegir a los primeros magistrados de la nueva CC

Las magistraturas titulares se van a definir entre Astrid Lemus de Unidad x la Democracia; y Estuardo Gálvez de Plataforma de Profesionales por el Derecho en alianza con Avanza.

Los abogados decidirán puestos para la nueva CC y la dirección del siguiente Tribunal Electoral del Cang. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) desarrolla sus votaciones en segunda vuelta, van a definir una magistratura titular y una suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) del periodo 2026-2031.

Las urnas quedaron oficialmente abiertas a las 8 horas y esperan que los agremiados acudan para definir los dos puestos constitucionales en disputa, en sustitución de Nester Vásquez y Claudia Paniagua.

La contienda está entre los grupos gremiales Unidad x la Democracia; y Plataforma de Profesionales por el Derecho, que se unió para esta elección con el grupo Avanza,

La primera organización gremial promueve a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Bermejo; mientras que la segunda impulsa a Estuardo Gálvez y a Melvin Portillo.

Lemus obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, Entre su experiencia profesional destaca como exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), docente universitaria y decana en funciones en la facultad de Derecho de la USAC, entre otros puestos.

Gálvez llegó en segundo lugar. Entre su paso profesional destacan más de 40 años de ejercicio profesional, además de ocupar dos veces la rectoría de la USAC, la única universidad pública del país.

Los abogados designan una magistratura titular y una suplente para la CC. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los centros de votación que habilitó el Tribunal Electoral del Cang cierran a las 18 horas, y al igual que en la primera vuelta la decisión quedará de manera exclusiva en manos de los abogados.

Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la decisión de la Sala Sexta Administrativa, que dejó fuera de los comicios a los profesionales de ciencias afines.

*Información en desarrollo

