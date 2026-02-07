Denuncia busca restringir declaraciones de la presidenta del Cang en redes sociales

Un abogado denunció ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Patricia Gámez, por pronunciamientos relacionados con el amparo provisional que incidió en la elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La acción fue presentada por Diego Sagastume Vidaurre, quien, junto con Ricardo Sagastume Morales, promovió el amparo que limitó el voto de profesionales de ciencias afines en dicho proceso electoral.

Denuncia

En un escrito dirigido a la Sala, Sagastume Vidaurre expone que “circulan declaraciones e información proporcionada por la autoridad denunciada, a través de su presidenta de la Junta Directiva y representante legal —Patricia Gámez—, misma que está provocando, malintencionadamente, confusión a los electores para la segunda vuelta del acto electoral programado para el 12 de febrero de 2026”.

Además, señaló ante el órgano jurisdiccional que este tipo de actuaciones generan distorsiones en el debate público. “Ese es el problema en el que incurren quienes padecen el vicioso activismo en redes sociales, el que lleva a tergiversaciones e interpretaciones erróneas, crea un entorno polarizado, produce difusión de información falsa o engañosa y a un ejercicio de crítica sin fundamento o sin propuestas constructivas”, indicó.

En el documento también se solicita a la Sala que “se le advierta y se le recuerde a la autoridad denunciada —Patricia Gámez, presidenta del CANG— que el amparo provisional otorgado abarca e incluye la segunda vuelta del acto electoral de designación de magistrado titular y suplente para integrar la CC”.

Sagastume Vidaurre también se refirió al tema en redes sociales. “Nos vimos en la necesidad de solicitar la ratificación de la debida ejecución del amparo provisional otorgado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre —quienes interpusieron el amparo—. No podemos seguir permitiendo que las instancias que participan en procesos constitucionales sigan en manos de personas irresponsables que, en lugar de aceptar responsabilidad por haberse equivocado, insisten en mal informar”, escribió.

El amparo fue interpuesto con el argumento de que la participación de profesionales de carreras afines en la elección de magistrado titular y suplente ante la CC no se ajustaba al marco constitucional, al tratarse de una designación que corresponde al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Señala que el derecho de elegir y ser electo debía circunscribirse exclusivamente a los abogados y notarios activos, y que permitir el voto de profesionales de ciencias afines podría vulnerar la naturaleza jurídica de la representación que la Constitución asigna al Cang en ese proceso.

La argumentación señala que circulan declaraciones e información que está "provocando malintencionadamente confusión" y asegura que esto incurre en un "vicioso activismo de redes sociales".

(Foto Prensa Libre: Foto tomada de la cuenta de X del abogado Diego Sagastume). .

(Foto Prensa Libre: Foto tomada de la cuenta de X del abogado Diego Sagastume).

Respuesta del CANG

Consultada al respecto, la presidenta del Cang, Patricia Gámez, afirmó que los accionantes están en su derecho de plantear las solicitudes que consideren pertinentes; sin embargo, rechazó que se pretenda limitar su libertad de expresión.

“Los señores Sagastume están en su derecho de pedir cuanto deseen relacionado con el amparo, pero de allí a que se pretenda coartar la libertad de expresión en esas circunstancias sería un atrevimiento cuyos límites difícilmente un órgano constitucional pueda acceder”, defendió.

Gámez añadió que el amparo provisional tuvo como efecto que profesionales de ciencias afines no participaran en la elección. “Su pretensión era que no participaran en la elección de magistrado titular y suplente del Cang a la Corte de Constitucionalidad profesionales de las ciencias afines. Ante el amparo provisional otorgado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo se plantearon las impugnaciones pertinentes, cuyo conocimiento corresponde al máximo órgano constitucional. Debido a que no hubo resolución revocando ese amparo provisional, la elección del día 4 de febrero se llevó a cabo en las condiciones que ya sabemos; siempre estamos confiados en que el órgano supremo constitucional realice una interpretación acorde con la protección de derechos”, manifestó.

La presidenta del Colegio añadió que, mientras no exista un pronunciamiento distinto, prevalece lo resuelto por la Sala. “Si el silencio constitucional continúa, la decisión de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo es lo que tenemos”, puntualizó.

Segunda vuelta

En la primera vuelta del proceso electoral en el Cang, avanzaron a la segunda vuelta los candidatos Astrid Lemus, quien obtuvo 5 mil 085 votos, y Estuardo Gálvez, quien obtuvo 4 mil 495. La definición se trasladó a la jornada programada para el 12 de febrero de 2026. En esta primera vuelta participaron 13 profesionales que aspiraban a representar al Cang ante la CC.