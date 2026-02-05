Elección Cang: quiénes son Astrid Lemus, Luis Fernando Bermejo, Estuardo Gálvez y Melvin Portillo, que buscan magistratura en la CC

La elección interna del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para designar a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad (CC) avanza a segunda vuelta.

Los candidatos más votados competirán el próximo 12 de febrero, en un proceso que concentra la atención del gremio legal por la relevancia de la magistratura.

A continuación, se presentan los perfiles actualizados de los cuatro candidatos, con énfasis en su formación académica, experiencia profesional y cargos recientes.

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez – postula para magistrada titular

Formación académica: Doctorado en Derecho Internacional Privado (Universidad de Friburgo, Alemania, 1980), Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Notarias (USAC, 1977), Doctorado en Ciencias Penales (USAC), diplomados en Derechos Humanos y actualización docente en universidades de Guatemala y Honduras.

Doctorado en Derecho Internacional Privado (Universidad de Friburgo, Alemania, 1980), Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Notarias (USAC, 1977), Doctorado en Ciencias Penales (USAC), diplomados en Derechos Humanos y actualización docente en universidades de Guatemala y Honduras. Experiencia profesional: Magistrada Vocal IX de la CSJ, presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicio, decana en funciones y vocal de la USAC, coordinadora de proyectos de modernización judicial con BID y Unión Europea, supervisora de tesis y exámenes profesionales.

Magistrada Vocal IX de la CSJ, presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicio, decana en funciones y vocal de la USAC, coordinadora de proyectos de modernización judicial con BID y Unión Europea, supervisora de tesis y exámenes profesionales. Elección 2026: Postula a magistrada titular de la CC, respaldada por Unidad por la Democracia. Su perfil combina trayectoria judicial, académica y liderazgo gremial.

Luis Fernando Bermejo Quiñónez – postula para magistrado suplente

Formación académica: Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (UFM, 2005), Maestría en Derecho Internacional de las Inversiones Extranjeras (Universidad de Navarra, España, 2005).

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (UFM, 2005), Maestría en Derecho Internacional de las Inversiones Extranjeras (Universidad de Navarra, España, 2005). Experiencia profesional: Abogado litigante y director de Propiedad Intelectual en Bermejo & Bermejo, asesor jurídico en el Mineco, columnista sobre derecho constitucional, infraestructura y política nacional.

Abogado litigante y director de Propiedad Intelectual en Bermejo & Bermejo, asesor jurídico en el Mineco, columnista sobre derecho constitucional, infraestructura y política nacional. Elección 2026: Suplente de Astrid Lemus, respaldado por Unidad por la Democracia. Su experiencia combina litigio, asesoría pública y análisis jurídico especializado.

Estuardo Gálvez – postula para magistrado titular

Formación académica: Licenciatura en Derecho y especialización en gestión universitaria.

Licenciatura en Derecho y especialización en gestión universitaria. Experiencia profesional: Exrector y docente en la USAC, participante en proyectos de modernización judicial y liderazgo gremial, con amplia red de apoyo académico y profesional.

Exrector y docente en la USAC, participante en proyectos de modernización judicial y liderazgo gremial, con amplia red de apoyo académico y profesional. Elección 2026: Aspirante a magistrado titular de la CC, con respaldo de plataformas gremiales. Ha estado vinculado a señalamientos y procesos legales previos, información pública que forma parte de su historial. Su perfil combina experiencia académica y gestión institucional, clave para la magistratura.

Melvin Giovanni Portillo Arévalo – postula para magistrado suplente

Formación académica: Doctorado en Derecho (USAC, 2015), Maestría en Derecho Penal (USAC, 2013), Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMG, 2003).

Doctorado en Derecho (USAC, 2015), Maestría en Derecho Penal (USAC, 2013), Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMG, 2003). Experiencia profesional: Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (2025–2026) , asesor de diputados de distintas bancadas, asesor jurídico de municipalidades en Petén y Santa Rosa, docente de postgrado en USAC en múltiples centros universitarios, consultor y contratista del Estado con amplia trayectoria.

, asesor de diputados de distintas bancadas, asesor jurídico de municipalidades en Petén y Santa Rosa, docente de postgrado en USAC en múltiples centros universitarios, consultor y contratista del Estado con amplia trayectoria. Elección 2026: Suplente de Estuardo Gálvez, respaldado por Plataforma de Profesionales por la Justicia, Dignidad Profesional y AVANZA. Su perfil combina formación académica avanzada, experiencia legislativa y judicial, y docencia universitaria.

