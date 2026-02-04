Astrid Lemus y Estuardo Gálvez disputarán segunda vuelta en elección del Cang para la CC

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (5,085 votos) y Carlos Estuardo Gálvez Barrios (4,495 votos) se enfrentarán en segunda vuelta para definir al magistrado titular que representará al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el periodo 2026-2031.

El balotaje para el jueves 12 de febrero fue anunciado luego de que ninguno de los trece aspirantes obtuviera mayoría absoluta en la primera vuelta, celebrada este miércoles 4 de febrero. La jornada estuvo marcada por la exclusión de profesionales de ciencias afines al Derecho —como politólogos, internacionalistas y criminólogos— tras una orden judicial que dio con lugar un amparo contra su participación.

Además, Luis Fernando Bermejo (5,840 votos) y Melvin Giovanni Portillo (4,863 votos) avanzan a la segunda vuelta para optar al cargo de magistrado suplente ante la CC por el Cang.

La votación cerró a las 18 horas en todo el país. De acuerdo con los resultados preliminares, Lemus y Gálvez fueron los aspirantes más votados, por lo que avanzan a la segunda ronda, como establece el reglamento interno del Cang.

¿Cómo se integra la CC?

Según el artículo 269 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Estos son designados por:

La Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República. El presidente en Consejo de Ministros. El Consejo Superior Universitario de la Usac. La Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios.

En los casos en que la CC conozca acciones contra altos órganos del Estado —como el Congreso, el presidente o la Corte Suprema de Justicia—, se integra con siete magistrados, mediante el sorteo de dos suplentes adicionales.

El cargo de magistrado se ejerce durante cinco años. Para optar a él, según el artículo 270 constitucional, se requiere ser guatemalteco de origen, estar colegiado como abogado, tener reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de ejercicio profesional.

Reacciones

Ese mismo miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por las decisiones judiciales que alteraron, a su juicio, la seguridad jurídica y la transparencia en el proceso de elección de las altas cortes.

Carlos Ayala, jefe de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, señaló ante el Consejo Permanente el impacto de los cambios en el padrón del Cang y advirtió que afectan la legitimidad del proceso.

Candidatos en primera vuelta

Estos fueron los profesionales que participaron en la elección para magistrado titular:

Aleida del Rosario Ochoa López de Joge

Anabella Esmeralda Cardona Cámbara

Nester Mauricio Vásquez Pimentel

Augusto Edelmiro Estrada Salazar

Federico Guillermo Rosal Morales

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez

Walter Brenner Vásquez Gómez

Rodolfo Antonio Polanco Díaz

Mynor Mauricio Moto Morataya

Óscar Adolfo Morales Montúfar

Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín

Érick Miguel Castillo López

Carlos Estuardo Gálvez Barrios

Un periodo decisivo para el país

La Misión Especial de la OEA ha enfatizado que el 2026 será un año clave para la institucionalidad guatemalteca, con la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas.

Uno de los procesos más observados será la elección de un nuevo fiscal general, lo que implicará la salida de Consuelo Porras, quien ocupa el cargo desde el 2018. Porras ha sido sancionada por corrupción por EE. UU. y la Unión Europea, y su gestión ha sido objeto de severos cuestionamientos por supuestos actos de encubrimiento, así como por perseguir judicialmente a fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos. También se le señala de intentar bloquear la candidatura y toma de posesión del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.