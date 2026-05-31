Bukele mantiene respaldo por la seguridad, pero enfrenta críticas por la deuda pública y los derechos humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este 1 de junio dos años de su segundo mandato consecutivo.

Por un lado, mantiene índices de popularidad, impulsados principalmente por sus políticas de seguridad y la reducción de los homicidios.

Sin embargo, por otro lado, el respaldo ciudadano convive con crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y por una situación económica que preocupa cada vez más a los salvadoreños.

El actual período presidencial, que originalmente debía extenderse de 2024 a 2029, fue modificado tras una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. La reforma adelantó las próximas elecciones presidenciales para 2027 y habilitó la reelección indefinida mediante períodos de seis años.

Durante los comicios que permitieron la reelección de Bukele, observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestaron inquietudes relacionadas con la equidad electoral, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de campañas y el uso de recursos públicos.

#ApoyoAlPresidenteBukele | “Regresemos hace siete años; el Presidente @nayibbukele, como persona, inició su gestión en junio de 2019 con imagen favorable; lo normal es que suba un poquito y después caiga, hoy está en el número máximo que hemos observado a lo largo de los años, un… pic.twitter.com/zuc9ZxgK7R — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 27, 2026

Aunque el mandatario no ha confirmado si buscará un nuevo mandato en 2027, a finales de 2025 afirmó en una entrevista que le gustaría continuar gobernando más allá del período actual.

Seguridad le da a Bukele el respaldo ciudadano

Según datos recopilados por EFE, Bukele ha mantenido altos índices de popularidad durante sus siete años consecutivos en el poder, principalmente gracias a la reducción de los homicidios y a la implementación del régimen de excepción, una medida que suspende determinadas garantías constitucionales.

Cuando asumió la Presidencia en 2019, El Salvador ya acumulaba varios años de reducción de homicidios después de registrar en 2015 una de las tasas más altas del mundo, con más de 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch.

Tras la masacre ocurrida en marzo de 2022, cuando más de 80 personas fueron asesinadas en tres días, el Gobierno impulsó el régimen de excepción, considerado por muchos ciudadanos como la medida más efectiva contra las pandillas.

#Nacionales | La medida se mantiene desde hace cuatro años y ha sido criticada por algunas organizaciones por considerar que entre los detenidos hay personas que no pertenecían a grupos delictivos y de pandilla



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El Gobierno atribuye a esta estrategia la reducción de la tasa de homicidios a 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2025 y el debilitamiento operativo de las pandillas que durante años ejercieron control territorial en gran parte del país.

De acuerdo con una encuesta de LPG Datos citada por EFE, la aprobación del mandatario alcanzó el 91.9 % al cierre de 2025, por encima del 85.2 % registrado a mediados de ese mismo año.

Organizaciones denuncian violaciones a derechos humanos

Pese a los resultados en materia de seguridad, organismos nacionales e internacionales han documentado miles de denuncias por presuntos abusos durante la vigencia del régimen de excepción.

Diversas organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, torturas y fallecimientos bajo custodia estatal. Asimismo, han cuestionado la aplicación de medidas excepcionales contra activistas y críticos del Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado posibles violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales e instó al Estado salvadoreño a poner fin al régimen de excepción.

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Según cifras oficiales, más de 92 mil personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, mientras que el propio Bukele ha reconocido que al menos 8 mil de ellas serían inocentes.

La defensora de derechos humanos Celia Medrano declaró a EFE que "poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador".

Medrano también cuestionó las cifras oficiales sobre la violencia. Según explicó a EFE, organizaciones que monitorean la situación de seguridad registraron durante el primer trimestre de 2026 el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta, mientras que únicamente cinco habrían sido reportados por las autoridades.

La economía desplaza a la seguridad como principal preocupación

Aunque la seguridad sigue siendo uno de los principales logros atribuidos al Gobierno, las encuestas muestran que la economía se ha convertido en la principal preocupación para gran parte de la población.

Al iniciar su segundo mandato en 2024, Bukele prometió impulsar la recuperación económica tras combatir la violencia. Sin embargo, economistas consultados por medios internacionales consideran que los avances han sido limitado.

"No ha mejorado la economía", afirmó el especialista, quien consideró que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1,400 millones refleja dificultades en las finanzas públicas.

La deuda pública de El Salvador ha aumentado en $9,116.8 millones en lo que va del gobierno de Bukele. Endeudamiento histórico. Lo peor es que obras no se ven.



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"Una mejoría económica implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento", sostuvo.

Villalona señaló que el crecimiento económico promedio durante la administración Bukele ronda el 2.8 %, una cifra similar a la registrada en la década anterior. Aunque destacó que la economía creció 3.9 % en 2025, indicó que ese desempeño estuvo acompañado por un deterioro en sectores como educación y salud.

Además, afirmó que durante los gobiernos de Bukele la deuda estatal aumentó en aproximadamente US$14,500 millones.

"Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público", agregó.

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¿Por qué preocupa la deuda pública en El Salvador?

Uno de los indicadores que más inquieta a especialistas y ciudadanos es el crecimiento de la deuda pública. De acuerdo con datos citados por medios salvadoreños, a noviembre de 2025 la deuda del sector público no financiero alcanzó los 32,613 millones de dólares, equivalente al 89.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Foro Económico Mundial identificó el endeudamiento estatal como uno de los principales riesgos para El Salvador, junto con una eventual desaceleración económica y problemas de acceso a alimentos.

Los expertos explican que la deuda pública representa el dinero que un Estado debe a acreedores nacionales e internacionales para financiar gastos e inversiones. Aunque no existe un consenso absoluto sobre el nivel ideal de endeudamiento, organismos económicos suelen considerar más sostenible una deuda moderada en relación con el tamaño de la economía.

Mientras Bukele mantiene una sólida popularidad gracias a los avances en seguridad, el desafío para la segunda mitad de su mandato será responder a las crecientes demandas económicas y a las críticas relacionadas con los derechos humanos.