¿Cuánto dinero tiene Nayib Bukele? Hacienda revela por primera vez el patrimonio del presidente de El Salvador

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¿Cuánto dinero tiene Nayib Bukele? Hacienda revela por primera vez el patrimonio del presidente de El Salvador

Hacienda de El Salvador reveló por primera vez el patrimonio de Nayib Bukele, que supera los US$4 millones.

EFE

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Foto de referencia. El Salvador reveló cuál es el patrimonio del presidente Nayib Bukele. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. El Salvador reveló cuál es el patrimonio del presidente Nayib Bukele. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es superior a los US$4 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda compartidos en un portal web habilitado este lunes, siendo la primera vez que se hace pública este tipo información del mandatario desde que asumió la Presidencia en 2019.

Las cifras reportadas por Bukele dan cuenta de activos por US$4 millones 561 mil 160.23 y pasivos por US$94 mil 681.99, con lo que el patrimonio neto sería de US$4 millones 466 mil 478.24.

Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de “Consulta Activos y Pasivos” del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero pasado.

Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio del mandatario salvadoreño desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019, dado que las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestas en reserva.

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También se habría originado, según dieron a conocer este lunes medios locales, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el Gobierno de Bukele alcanzó en 2024 un acuerdo por US$1 mil 400 millones.

La ley anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa liderada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), establece que los funcionarios y empleados estatales obligados a declarar su patrimonio ante la CSJ también deben hacerlo junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, incorporando detalles de su patrimonio y de su cónyuge.

La referida normativa prescribe que esta información debe contener “los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa”.

Las investigaciones de la Sección de Probidad de la CSJ sobre el patrimonio de funcionarios han derivado en condenas civiles y penales de algunos funcionarios, como en el caso de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) -en prisión por corrupción y Mauricio Funes (2009-2014) -fallecido en 2025 y procesado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos-.

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