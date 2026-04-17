Nuevos cortes prohibidos por Bukele: “Lo que debe hacerse no deja espacio para la vacilación”

Durante la noche del jueves 16 de abril, mediante una publicación en redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirmó la importancia de mantener medidas disciplinarias estrictas en los centros escolares de la nación centroamericana, luego de implementar una nueva prohibición de ciertos estilos de corte de cabello.

"Lo que debe hacerse no deja espacio para la vacilación", escribió Bukele en respuesta a una publicación donde se menciona que El Salvador prohibió en las escuelas públicas del país el corte de pelo conocido en las plataformas digitales como “Edgar”, un estilo de tazón con flequillo recto, como parte de la restauración de la disciplina.

Conforme a lo expuesto por el mandatario salvadoreño, estas decisiones que el Gobierno de El Salvador ha impulsado en el sistema educativo de la nación son para fortalecer la disciplina y el orden en las aulas escolares. Sin embargo, la restricción en cuanto a los cortes de pelo de los alumnos ha sido una de las medidas más criticadas.

Esto se debe a que la norma, implementada en todas las escuelas públicas salvadoreñas desde diciembre del 2025, presuntamente forma parte de una política más amplia orientada a restablecer la disciplina entre los estudiantes, pero ha sido interpretada en el territorio de El Salvador como una manera de intentar militarizar a los alumnos.

El corte de cabello adecuado en El Salvador

El nuevo memorándum del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide a los directores de las escuelas públicas salvadoreñas que verifiquen que todos los estudiantes tengan un “corte de cabello adecuado”, pero no especifica parámetros, por lo que la medida ha generado confusión sobre los peinados más populares en la actualidad.

Ante esta situación, todos los alumnos varones deberán llevar el corte conocido como "francesa clara", muy corto y ordenado, de forma que el cuero cabelludo sea más visible. Este peinado masculino, tradicional y disciplinado, se caracteriza por ser bastante corto en los laterales y la nuca, y por dejar la parte superior ligeramente más larga.

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Dadas las circunstancias, los hombres tienen prohibidos los estilos llamativos con rayas o moños. Esto se debe a que los cortes de cabello más populares en El Salvador, que presuntamente son ideales para añadir un toque urbano y artístico, han llegado a ser asociados directamente con las pandillas del país, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

“Así evitamos interpretaciones. El estudiante sabe qué se espera de él y los padres también”, recalcó Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, quien mencionó que, por otro lado, todas las mujeres deben mantener el cabello natural, sin tintes de colores, mechas ni decoloraciones, por petición de Bukele.

Los cortes inciden sobre el desempeño académico

De acuerdo con la Administración del presidente Nayib Bukele, la presentación personal de los alumnos incide directamente sobre el desempeño académico y la convivencia escolar, por lo que el mandatario salvadoreño considera muy importante que se mantenga una apariencia ordenada, a pesar de que la medida ha sido refutada en la nación.

Por su parte, la ministra de Educación de El Salvador, la militar Karla Edith Trigueros, considera que la obligación de llevar el cabello corto y bien peinado puede ayudar a recuperar valores fundamentales y el respeto a la autoridad escolar, dado que los estilos llamativos y poco apropiados en el entorno educativo pueden llevar a la rebeldía.