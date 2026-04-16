EE. UU. vs. México: Así quedaron las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Durante la noche del miércoles 15 de abril se disputaron los últimos dos encuentros de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, por lo que ahora solamente dos equipos mexicanos y dos clubes estadounidenses pueden ser los mejores de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol.

Los dos representantes de México son el Toluca y los Tigres de la UANL: Los Diablos Rojos tienen dos títulos de la máxima competición de clubes de futbol organizada por la Concacaf, conseguidos en 1968 y en el 2003, mientras que los Felinos solo tienen un campeonato, tras haber derrotado al LAFC en la final disputada en diciembre del 2020.

En el caso de Estados Unidos, los dos representantes son Nashville y Los Angeles FC, donde ninguno sabe lo que es ser el mejor de la confederación. Los Coyotes nunca han disputado una final internacional y los Angelinos han sido subcampeones en dos ocasiones: en 2020 contra los Tigres de la UANL y en el 2023 ante el Club León de México.

Para las casas de apuestas en Norteamérica, el equipo favorito para llevarse el campeonato internacional es el LAFC, debido a que cuenta con estrellas de talla mundial, como el delantero surcoreano Heung-min Son, el arquero francés Hugo Lloris y el atacante gabonés Denis Bouanga, así como el mediocampista guatemalteco Matt Evans.

Así quedaron las semifinales

Toluca vs. LAFC

Los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por el entrenador argentino Antonio Mohamed, prácticamente caminaron hacia las semifinales luego de vencer a Los Angeles Galaxy por un global de 7-2, debido a que el equipo mexicano impuso sus condiciones tanto de local como de visitante, con grandes actuaciones de Jesús Gallardo y Paulinho.

Toluca no tuvo inconvenientes ante su primer rival angelino, dado que no mostró mucha vocación ofensiva y demostró sus carencias en la zona defensiva. Sin embargo, en las semifinales chocará contra Los Angeles FC, un equipo conocido en territorio de Estados Unidos por su fútbol altamente ofensivo, presión alta y transiciones muy rápidas.

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Tigres vs. Nashville

Los Felinos del director técnico argentino Guido Pizarro sufrieron en los cuartos de final luego de caer por 3-1 en el juego de vuelta ante Seattle Sounders. No obstante, el global 3-3 le dio la clasificación a los Tigres de la UANL gracias a la anotación de visitante conseguida por medio del brasileño Joaquim, quien fue el alma de este equipo.

Ahora, los Tigres se medirán ante Nashville SC en las semifinales del torneo, un equipo conocido en el territorio de los Estados Unidos por su fuerte identidad defensiva y su solidez en casa. Además, los Coyotes dieron la campanada del campeonato al eliminar al Club América e instalarse por primera vez en su historia en estas instancias.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Las semifinales de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 están programadas para jugarse entre el martes 28 y el jueves 30 de abril, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el martes 5 y el jueves 7 de mayo, dado que la final de este campeonato internacional será el próximo sábado 30 de mayo a partido único.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ESPN, el ganador de este torneo clasificará directamente a la Copa Intercontinental de la FIFA, que se disputará en diciembre del 2026, y también a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se jugará en junio del 2029, además de un bono de US$5 millones (Q38 millones).