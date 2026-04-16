Caridades Católicas de la Arquidiócesis: Trump cancela contrato para cuidado de niños migrantes

Durante la mañana de este jueves 16 de abril, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia católica dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes que ingresan solos a Estados Unidos, con lo que puso fin a una relación de casi siete décadas.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos, canceló el contrato con la organización sin fines de lucro conocida como Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami, que se remontaba a la llegada de los primeros exiliados cubanos a Florida.

Ante esta situación, el arzobispo estadounidense Thomas Wenski, de la Arquidiócesis de Miami, reconoció en una nota publicada por el periódico Miami Herald que el gobierno de Estados Unidos “ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación” con la organización dedicada a servir a los más necesitados en Florida.

“Los servicios de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido reconocidos por su excelencia y han servido como modelo para otras agencias en todo el país. Sin embargo, han sido despojados de su financiación y se verán obligados a cerrar en unos tres meses”, añadió el prelado estadounidense de la Iglesia católica.

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami

Conforme a lo expuesto por Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami (CCADM, por sus siglas en inglés), la misión de esta organización, dedicada a servir a los necesitados de Florida, es mejorar la dignidad humana, independientemente de su fe u origen, a través de una amplia gama de servicios sociales y programas comunitarios.

No obstante, la cancelación del contrato millonario se produjo en medio de inquietudes entre el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y la comunidad católica de Estados Unidos, debido a que recientemente se ha generado una fuerte tensión pública entre el mandatario republicano y el papa León XIV por la guerra en Irán.

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El magnate neoyorquino aseguró que el sumo pontífice es un hombre "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior", al aludir a sus críticas sobre Irán y Venezuela, por lo que Donald Trump instó al vicario de Cristo a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la Iglesia católica".

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales una imagen que parece haber sido creada con inteligencia artificial, en la que se muestra encarnando la figura de Jesús y, aparentemente, sanando a un enfermo postrado en una cama, lo que desató decenas de reacciones negativas en plataformas digitales.

La respuesta del papa León XIV

En respuesta al mandatario republicano, el papa León XIV dijo que "no tiene miedo a la administración del presidente Donald Trump" y que "seguirá levantando la voz para construir la paz". Además, aunque no citó el nombre del neoyorquino, el pontífice lo tachó de inaceptable y animó a los fieles a "comunicarse" con los congresistas del país.

“Invito a los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles que trabajen por la paz y que rechacen la guerra”, sentenció el sumo pontífice, quien no llegó a pedir a los ciudadanos estadounidenses que convoquen al Congreso para destituir a Trump.