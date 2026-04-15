Verificamos por usted: ¿El papa León XIV le pidió a los estadounidenses que destituyan a Trump?

Desde la mañana del pasado lunes 13 de abril comenzó a viralizarse en redes sociales una grabación del papa León XIV, en la que presuntamente le pide a la población estadounidense que convoque al Congreso de EE. UU. para destituir al presidente Donald Trump, con quien mantiene una confrontación pública debido a sus posturas.

"El papa León XIV le acaba de lanzar la Biblia al presidente Donald Trump, calificando la guerra en Irán de injusta. El sumo pontífice le pide a los estadounidenses que convoquen al Congreso de EE. UU. y exijan la destitución del mandatario republicano", afirma la publicación en la plataforma X, que tiene más de 664 mil visualizaciones.

Este mensaje que circula en las plataformas digitales ha dividido a los internautas, dado que algunos critican al papa León XIV por su declaración, mientras que otros usuarios consideran que el pontífice está demostrando una superioridad moral incuestionable, ya que, como estadounidense, tiene derecho a pedir la destitución de Trump.

A pesar de eso, algunas personas se sienten representadas por este supuesto mensaje del jefe de la Iglesia católica; sin embargo, la mayoría ha rechazado las declaraciones del pontífice, quien, como líder espiritual, debería ejercer un "poder más suave" para influir en otros temas globales, como la paz, la pobreza, la migración y la ecología.

Las supuestas declaraciones virales del papa León XIV

Conforme a lo expuesto por Newtral, un medio de comunicación constituido como empresa dedicada a la comprobación de hechos, no hay registros de que el papa León XIV haya pronunciado esas palabras en referencia al presidente estadounidense, quien calificó al sumo pontífice de "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

Una búsqueda inversa de fotogramas clave del video viral en Google Lens, realizada por Newtral, condujo a un artículo publicado por Vatican News, el portal de información oficial de la Santa Sede, que contiene la grabación de unas declaraciones del papa León XIV el pasado martes 7 de abril del 2026, en la localidad italiana de Castel Gandolfo.

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En ese video, el sumo pontífice nunca menciona explícitamente al presidente Donald Trump y se limita a pedirles “a todas las personas de buena voluntad que busquen siempre la paz y no la violencia, que rechacen la guerra, especialmente una guerra que muchos han dicho que es injusta, que sigue intensificándose y que no resuelve nada”.

“Invito a los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles que trabajen por la paz y que rechacen la guerra”, sentenció el pontífice, por lo que no llegó a pedirles a los ciudadanos estadounidenses que convoquen al Congreso para destituir a Trump.

Contienda entre Trump y el papa León XIV

A principios de abril, el presidente estadounidense Donald Trump acusó al papa León XIV de tener posturas equivocadas sobre asuntos como Irán y Venezuela, por lo que el magnate republicano se defendió públicamente al asegurar que su Administración solamente está cumpliendo lo que prometió en campaña, con lo que ganó las elecciones.

Posteriormente, el mandatario de Estados Unidos le recomendó al sumo pontífice que se quede en su papel religioso en lugar de involucrarse en la política internacional, por lo que el papa León XIV respondió, durante su viaje a Argelia, que no tenía miedo ni de la Administración de Donald Trump ni de hablar sobre el mensaje del Evangelio.