¿Qué hubiera sido? Las grandes polémicas de las Copas del Mundo que el VAR podría haber evitado

El Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) tuvo su debut mundialista en la Copa del Mundo de Rusia en el 2018, con el objetivo de corregir errores claros en goles, penales, rojas directas y confusiones de identidad. Cuatro años más tarde, en Catar 2022, sus funciones se ampliaron y el poder de revisión tecnológica aumentó.

Para la Copa Mundial del 2026 se espera que el VAR pueda revisar la segunda tarjeta amarilla y los tiros de esquina no otorgados. Sin embargo, aunque el Árbitro Asistente de Video reduce los errores en los partidos, diversos estudios en los Estados Unidos indican que su uso aumenta significativamente el tiempo total del juego.

A pesar de eso, su debut en el partido entre Francia y Australia, en junio del 2018 en Rusia, marcó un hito en la historia de las Copas del Mundo, por mucho que, en aquella ocasión, hace ocho años, se seleccionaron trece colegiados exclusivamente para el Árbitro Asistente de Video. Eran otros tiempos, pese a que no ha pasado ni una década.

Dadas las circunstancias, en un mundo donde los legisladores del futbol han ampliado las facultades del VAR para revisar si se otorgaron o no tiros de esquina correctamente, los fanáticos del deporte se preguntan qué hubiera sido si el Árbitro Asistente de Video existiera desde la primera edición, en el Mundial de Uruguay 1930.

Las grandes polémicas de los Mundiales, con VAR

El gol fantasma de Inglaterra en 1966

En la final del Mundial de 1966, la local Inglaterra enfrentó a la selección de Alemania en el estadio de Wembley, frente a más de 97 mil espectadores. En tiempo extra, un disparo de Geoff Hurst rebotó entre el travesaño y la línea sin entrar claramente. A pesar de eso, el árbitro suizo validó el gol y selló el único título mundial de los ingleses.

Gol no convalidado de Inglaterra en 2010

44 años después de la polémica en Londres, las mismas selecciones volvieron a protagonizar uno de los errores arbitrales más recordados en la historia de los Mundiales, ya que en los octavos de final de Sudáfrica 2010 el árbitro no convalidó el gol de Inglaterra ante Alemania, debido a que la pelota rebotó fuera del arco tras haber ingresado.

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Penal de Países Bajos ante México en el 2014

En México, la Copa Mundial de Brasil 2014 es recordada por la histórica frase "#NoEraPenal", en referencia al penalti marcado en contra del Tri por una falta de Rafa Márquez sobre Arjen Robben el 29 de junio, en los octavos de final de esa Copa del Mundo, debido a que el futbolista de Países Bajos exageró la caída frente al árbitro asistente.

Fuera de lugar de Colombia en el 2014

También en el Mundial del 2014, la anfitriona Brasil enfrentó a Colombia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde se popularizó la icónica frase "Era gol de Yepes", en referencia a la anulación de un tanto anotado por Mario Alberto Yepes al minuto 68, lo que en ese momento hubiera sido el empate cafetero en la Fortaleza.

La Mano de Dios en 1986

El famoso gol anotado por el argentino Diego Maradona con la mano contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 fue bautizado como la "Mano de Dios" por quienes estuvieron en el Estadio Azteca ese 22 de junio, a pesar de que en su momento se pensó que el Pelusa también había tocado la pelota con la cabeza.

Maradona superó al arquero inglés Peter Shilton usando su puño izquierdo y posteriormente definió la jugada con ironía como "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios". Sin embargo, pocos minutos después, el astro argentino anotó el Gol del Siglo en uno de los partidos más icónicos del deporte, pese a la histórica polémica.