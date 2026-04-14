Eliminatoria “Play-In” de la NBA 2026: Así funciona el camino para el acceso a los Playoffs

Este martes 14 de abril comienza la eliminatoria play-in de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), en la que ocho equipos —cuatro de la Conferencia Este y cuatro de la Conferencia Oeste— lucharán por los últimos cupos hacia los playoffs 2026, donde ya esperan los otros doce cuadros que habían clasificado.

El formato, que se instauró en abril del 2020, enfrentará a cuatro equipos de cada conferencia para terminar de configurar la postemporada, por lo que la primera ronda clasificatoria del play-in, que da acceso a los últimas plazas de la pelea por el campeonato, enfrentará a los séptimos contra los octavos y a los novenos contra los décimos.

Ante esta situación, este formato ha revolucionado la competitividad en las conferencias y ofrece una oportunidad de vida o muerte para las franquicias que terminaron entre el séptimo y el décimo puesto de la tabla. Por lo tanto, equipos de gran peso histórico y realidades contrastantes se enfrentarán en duelos de eliminación directa.

Dadas las circunstancias, el play-in promete ser una batalla táctica y física en la que no hay margen de error. Por ende, es el momento en que las figuras deben dar el paso al frente para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar el anillo, dado que los equipos clasificados en la séptima y octava posición tienen una "doble oportunidad" de pasar.

Play-In Conferencia Oeste

Phoenix Suns (7) vs. Portland Trail Blazers (8)

El ganador del enfrentamiento, que se llevará a cabo el martes 14 de abril a las 20.00 horas de Guatemala, clasificará directamente a los playoffs como el séptimo sembrado. Sin embargo, el perdedor tendrá una segunda oportunidad, ya que enfrentará al ganador del duelo entre el noveno (Los Angeles Clippers) y décimo (Golden State Warriors).

Los Angeles Clippers (9) vs. Golden State Warriors (10)

Quien gane el duelo que se disputará el miércoles 15 de abril a las 17.30 horas de Guatemala avanzará a la ronda final del play-in, contra el perdedor del enfrentamiento entre el séptimo (Phoenix Suns) y el octavo (Portland Trail Blazers). No obstante, el perdedor de la llave californiana quedará automáticamente eliminado de la temporada.

Lea más sobre el bloqueo de Trump a Irán en el estrecho de Ormuz: Así es como EE. UU. bloqueará los puertos iraníes

Play-In Conferencia Este

Philadelphia 76ers (7) vs. Orlando Magic (8)

Al igual que en la Conferencia Oeste, el perdedor del duelo que se disputará el miércoles 15 de abril a las 17.30 horas de Guatemala entre el séptimo (Philadelphia 76ers) y el octavo (Orlando Magic) enfrentará al ganador del duelo entre el noveno y el décimo. Quien resulte vencedor se quedará con el último cupo para esta postemporada.

Charlotte Hornets (9) vs. Miami Heat (10)

Los Hornets y el Heat se verán las caras el martes 14 de abril a las 17.30 horas de Guatemala en un enfrentamiento de vida o muerte, dado que la estructura asegura que los equipos que pelearon por entrar en el Top-10 tengan una motivación real hasta la jornada 82, lo que eleva el nivel de los partidos en el torneo más importante del mundo.

Playoffs de la NBA 2026

El ganador del enfrentamiento entre Phoenix Suns y Portland Trail Blazers avanzará directamente a la primera ronda de los playoffs , donde tendrá que enfrentar a los San Antonio Spurs (segundo lugar en la Conferencia Oeste).

Suns y Trail Blazers avanzará directamente a la de los , donde tendrá que enfrentar a los (segundo lugar en la Conferencia Oeste). El perdedor del enfrentamiento entre Phoenix Suns y Portland Trail Blazers tendrá que enfrentar al ganador del duelo entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors . Quien resulte vencedor avanzará a la primera ronda de los playoffs y enfrentará al Oklahoma City Thunder (primer lugar en la Conferencia Oeste).

Suns y Trail Blazers tendrá que enfrentar al ganador del duelo entre Los Angeles y Golden State . Quien resulte vencedor avanzará a la primera ronda de los playoffs y enfrentará al (primer lugar en la Conferencia Oeste). El ganador del enfrentamiento entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic avanzará directamente a la primera ronda de los playoffs , donde tendrá que enfrentar a los Boston Celtics (segundo lugar en la Conferencia Este).

76ers y Magic avanzará directamente a la primera ronda de los , donde tendrá que enfrentar a los (segundo lugar en la Conferencia Este). El perdedor del enfrentamiento entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic tendrá que enfrentar al ganador del duelo entre Charlotte Hornets y Miami Heat. Quien resulte vencedor avanzará a la primera ronda de los playoffs y enfrentará a los Detroit Pistons (primer lugar en la Conferencia Este).