Inteligencia artificial en escuelas públicas: Así se aplicará en el sistema educativo de Nueva York

Durante la tarde del pasado domingo 12 de abril, el estado de Nueva York avanzó en la regulación de la inteligencia artificial (IA) en todas sus escuelas públicas para establecer marcos legales y éticos que buscan garantizar un uso seguro, transparente y respetuoso, y evitar riesgos como sesgos o desinformación en los menores de edad.

Ante esta situación, las autoridades educativas de Nueva York publicaron nuevas instrucciones para establecer un marco más seguro para la adopción de tecnologías basadas en IA, en un contexto en el que la innovación avanza a gran velocidad y surgen inquietudes por el uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes y docentes.

Dadas las circunstancias, el Departamento de Educación diseñó un esquema que apuesta por la participación comunitaria y adapta la tecnología a las necesidades de al menos un millón de estudiantes, por lo que estas normas marcan el inicio de una política integral sobre el uso de IA en el sistema escolar más grande de los Estados Unidos.

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense NBC News, el objetivo principal de estas directrices es garantizar que la integración de la inteligencia artificial en los salones se realice de manera segura, ética y responsable, con prioridad en la protección de los estudiantes y la calidad educativa.

Póliticas para evitar plagio o la pérdida de pensamiento crítico

Tomando en consideración que las instituciones enfrentan el reto de establecer políticas claras y ofrecer formación formal para evitar riesgos como el plagio o la pérdida del pensamiento crítico, el documento, elaborado con la colaboración de dos mil participantes de la comunidad educativa, establece una visión compartida para el uso de la IA.

Por ahora, el enfoque principal es que la inteligencia artificial sirva para apoyar y ampliar el aprendizaje sin desplazar el papel de los docentes ni sustituir la interacción humana esencial en la educación. Además, el uso de la IA en el sistema público busca, entre otros objetivos, reducir la brecha tecnológica y mejorar la calidad educativa.

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Según el periódico estadounidense The New York Times, la adopción de estas normas responde a la necesidad de preparar a los alumnos para un mundo en el que la IA es parte del entorno laboral, por lo que puede funcionar como un tutor virtual que permite que cada alumno avance a su propio ritmo y reciba retroalimentación inmediata.

A la luz de esto, la guía de Nueva York reconoce que la tecnología no reemplaza el juicio profesional de los educadores y que los alumnos requieren adultos que sepan discernir cuándo y cómo utilizar la inteligencia artificial en beneficio del aprendizaje, en especial para mejorar la comprensión de los estudiantes con diversas necesidades.

Desarrollo del pensamiento crítico

Por otra parte, la inteligencia artificial puede convertirse en una especie de apoyo para el docente, ya que podría ayudar en la planificación de las lecciones, la automatización de tareas administrativas y la creación de materiales didácticos personalizados, como la transcripción de videos en mapas mentales para los estudiantes.

Sin embargo, la autoridad educativa de Nueva York enfatiza que el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de competencias fundamentales deben prevalecer sobre la dependencia excesiva de herramientas automatizadas, por lo que, pese a las ventajas, la implementación en escuelas públicas presenta obstáculos significativos.

Esto se debe a que en Estados Unidos existe la preocupación de que el uso inadecuado de la inteligencia artificial afecte la creatividad, aumente la dependencia tecnológica y facilite el plagio. Además, la IA requiere infraestructura y políticas públicas sólidas para no profundizar las desigualdades entre escuelas con y sin recursos.