Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que lidera proyectos de la NASA para viajar a la Luna y Marte

Conforme a lo expuesto por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, una ingeniera aeroespacial de El Salvador, Patricia Ortiz, se ha convertido en un ejemplo de talento centroamericano que trasciende fronteras, debido a que forma parte de los equipos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio de El Salvador, Patricia Ortiz tuvo claro su sueño de trabajar en el espacio desde muy joven, por lo que, tras crecer en la ciudad de Los Ángeles, California, se convirtió en la primera salvadoreña en liderar los proyectos de la NASA, la agencia gubernamental responsable de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

En la actualidad, Patricia Ortiz trabaja en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, dentro de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, donde participa en proyectos relacionados con la innovación y la exploración espacial avanzada, ya que este centro es considerado uno de los principales de la NASA para la investigación aeronáutica.

Entre sus últimos aportes se encuentra su participación en el desarrollo del escudo térmico de Orion, una nave espacial tripulada parcialmente reutilizable utilizada en el programa Artemis, que incorpora un componente fundamental que protege a los astronautas cuando la cápsula reingresa a la atmósfera terrestre tras misiones espaciales.

Referente de la ingeniería aeroespacial

Durante una entrevista con el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, Ortiz relató el esfuerzo que la llevó desde una infancia marcada por el sacrificio de su madre, una inmigrante indocumentada en Estados Unidos, hasta convertirse en referente de la ingeniería aeroespacial no solo en El Salvador, sino en toda la región centroamericana.

Desde los siete años, la ingeniera salvadoreña soñó con alcanzar el espacio y ahora trabaja tras bambalinas como la jefa de proyectos del espacio y asociaciones en uno de los elementos centrales de la estrategia de la NASA que busca establecer todas las bases para una presencia sostenida en la Luna, el único satélite natural del planeta Tierra.

Lea más: ¿Qué es la Enmienda 25 y cómo funciona? El intento demócrata para destituir a Donald Trump

El programa en el que actualmente trabaja Patricia Ortiz contempla varias misiones que permitirán probar tecnologías, transportar astronautas y preparar futuros alunizajes, además de sentar las bases para el siguiente gran objetivo de esta exploración espacial: enviar misiones tripuladas hacia Marte, el cuarto planeta del sistema solar.

Ante esta situación, la participación de Patricia en este tipo de proyectos representa un motivo de orgullo para El Salvador y Centroamérica, ya que demuestra que el talento de la región puede aportar al desarrollo de avances científicos y tecnológicos de alcance global. Además, su trayectoria se ha convertido en una gran fuente de inspiración.

Inspiración para los jóvenes

La evolución de Patricia Ortiz es una inspiración para miles de jóvenes centroamericanos que están interesados en la ciencia, la tecnología y la ingeniería, debido a que la salvadoreña ha demostrado que cualquier nación puede contribuir a los grandes desafíos de la humanidad, en un momento en el que la especie ha regresado a la Luna.

“La verdad es que yo no conocía a ningún ingeniero, ya que nadie de mi familia había ido a la universidad. Por eso, para mí es increíble poder ser parte de la misión Artemis II, ser parte de la historia del mundo, dado que los astronautas que están en esa nave han viajado a la Luna hasta lo más lejos que un humano ha estado”, concluyó Ortiz.