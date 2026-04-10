Servicio militar obligatorio en EE. UU: El posible registro automático que se activará en diciembre

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, a partir de diciembre del 2026, el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), la agencia federal encargada de mantener la base de datos para el reclutamiento forzoso en Estados Unidos, iniciará el registro automático de todos los hombres que sean residentes aptos.

La medida responde a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, firmada por el presidente Donald Trump en el 2025, y busca eliminar el proceso de autoinscripción manual y asumir la potestad de incluir directamente a los jóvenes en las listas, mediante el cruce de datos con otras instituciones, como los registros de licencias de conducir.

De acuerdo con el mandatario republicano, el objetivo de esta automatización es "simplificar el proceso de registro" y permitir una "reasignación de la fuerza de trabajo", ya que al automatizar la identificación de los potenciales reclutas, EE. UU. deja de depender de la "voluntad individual" y de las costosas campañas de publicidad y educación.

Dadas las circunstancias, según la miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Chrissy Houlahan, gracias a esta nueva medida, el Gobierno estadounidense ahora podrá "redirigir una gran parte de sus recursos hacia la preparación y la movilización militar", dos aspectos que Trump considera más importantes.

El cambio del modelo militar

El cambio de modelo asegura que el aparato militar de EE. UU. disponga de un censo completo de la población masculina de entre 18 y 25 años, por lo que la normativa establece que los varones en ese rango de edad están obligados a figurar en estas listas ante un posible llamamiento a filas, conforme a la Ley del Servicio Militar Selectivo.

Sin embargo, cabe mencionar que el reclutamiento obligatorio en Estados Unidos no se ha activado desde diciembre de 1973, durante la Guerra de Vietnam, hace 53 años, por lo que este registro automático solo garantiza una reserva inmediata de personal en caso de que el Congreso o la Presidencia decreten una gran emergencia nacional.

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Ante esta situación, quienes intenten eludir este nuevo control estatal se enfrentan a represalias administrativas y penales, debido a que, según el medio especializado Military Times, las sanciones incluyen la inhabilitación para programas federales, multas de hasta US$250 mil (Q1 millón 911 mil) o penas de prisión de hasta cinco años.

Frente a este escenario, en Estados Unidos temen que el nuevo programa coincida con otra eventual guerra contra Irán, dado que el nuevo mecanismo permitirá un mayor control demográfico para seleccionar a quienes llamar a filas, lo que garantizaría que ningún hombre elegible quede fuera del radar militar por omisión o desconocimiento.

Fase final de revisión

El Sistema de Servicio Selectivo ya presentó la propuesta formal de reglamentación ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, por lo que esta normativa se encuentra en la fase final de revisión para entrar en vigor antes de que finalice el año, a partir del martes 1 de diciembre en todo el territorio de la nacion norteamericana.

Esta medida pondría fin a décadas de autoinscripción y permitirá al Gobierno ahorrar millones de dólares que se gastan cada año en recordar a los elegibles que la inscripción es obligatoria para hombres de entre 18 y 25 años. No obstante, la norma aún está en proceso de revisión y debe ser aprobada antes de su implementación.