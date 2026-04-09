Verificamos por usted: ¿De dónde surgieron los rumores de que Michael J. Fox había fallecido?

Durante las últimas horas, el nombre de Michael J. Fox, un actor cuya carrera en el cine y la televisión comenzó a finales de los años setenta, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que salió a la luz un rumor acerca de la presunta muerte de quien es considerado uno de los actores más reconocidos y respetados de toda la historia.

El actor estadounidense de 64 años, nacido en la provincia canadiense de Alberta, destacó internacionalmente por su papel como Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro (1985-1990), por su interpretación de Alex Keaton en el programa de Lazos familiares (1984-1991) y como Mike Flaherty en la serie de televisión Spin City (1996-2000).

A lo largo de su carrera, Michael J. Fox ganó cuatro premios Emmy, dos Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores (SAG). Asimismo, en noviembre del 2022 recibió el Premio Humanitario de Jean Hersholt por su fundación para encontrar la cura de la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada en diciembre de 1991.

El actor reveló su problema al público en octubre de 1998 y en septiembre del 2001 abandonó todos los papeles protagonistas cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron mucho más severos, por lo que lleva más de dos décadas como activista por la cura del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso.

¿De dónde surgió el rumor de su muerte?

Una equivocación de la cadena de televisión estadounidense CNN dejó a miles de fanáticos en estado de shock y con el corazón en la mano, debido a que el medio norteamericano publicó por error un artículo y un video titulados "Recordando la vida de Michael J. Fox", a pesar de que no había ninguna noticia sobre la muerte del actor.

La publicación fue retirada de las plataformas digitales y, horas después, un portavoz de CNN confirmó que el contenido fue publicado por error, por lo que fue eliminado de las redes sociales. La cadena estadounidense pidió disculpas a Michael J. Fox y a su familia, que ya puede respirar tranquila porque el actor sigue vivo y con buen ánimo.

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A pesar de eso, el rumor de la muerte de Michael J. Fox se viralizó rápidamente, debido a que las apariciones públicas del actor se han ido reduciendo en los últimos años, principalmente porque ha disminuido significativamente su trabajo en el cine y la televisión, lo cual ha sido afectado por su larga batalla con la enfermedad de Parkinson.

Sin embargo, desde que hizo pública la noticia de su trastorno neurodegenerativo progresivo, el actor se ha convertido en una de las voces más destacadas en la concienciación e investigación sobre el Parkinson, al punto que en los últimos años ha logrado recaudar casi US$2 mil millones hacia estudios científicos para hallar la cura.

Michael J. Fox fuera de la actuación

En diciembre del 2020, Michael J. Fox se retiró de la actuación debido a problemas del habla y la memoria causados por la enfermedad de Parkinson, la cual provoca temblor en reposo, rigidez, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio. No obstante, aunque no tiene cura, tratamientos como la fisioterapia pueden aliviar algunos síntomas.

Aun así, el actor estadounidense ha hecho apariciones especiales en diferentes programas de televisión, como La batalla ejemplar y Terapia sin filtro, así como en varios proyectos de doblaje, debido a que su trabajo se caracteriza por un encanto juvenil y enérgico que se mantuvo incluso después de retirarse de la actuación en pantalla.