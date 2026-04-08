“El Niño” más fuerte del siglo: El súper fenómeno que causaría inundaciones, sequías e incendios

El último súper fenómeno de "El Niño" se registró en mayo del 2016, hace casi una década, por lo que se trata de un evento que ocurre, en promedio, cada diez años, ya que antes de ese se registró uno en abril de 1997. Dadas las circunstancias, este fenómeno climático reconfigura el ambiente del planeta durante dos meses aproximadamente.

Ante esta situación, los modelos climáticos de los Estados Unidos advierten que "El Niño" del 2026 podría ser el más fuerte en más de 140 años, con una serie de consecuencias que podrían extenderse hasta enero del 2027, por lo que las autoridades ambientales decidieron activar las alertas en casi todo el territorio de Norteamérica.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, durante un súper fenómeno de "El Niño", una franja de agua más cálida de lo normal en el océano Pacífico altera los patrones climáticos en casi todo el planeta, por lo que algunas regiones sufren sequías, otras inundaciones y otras olas de calor que generan muchos incendios.

De acuerdo con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), los efectos del súper fenómeno de "El Niño" desencadenan una respuesta atmosférica intensa que redibuja los mapas meteorológicos globales y simultáneamente puede acelerar el ritmo del calentamiento global.

Un fenómeno de "El Niño" sin precedentes

Según Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, la alarma se da por el contexto en que llegaría el fenómeno de "El Niño", dado que el planeta ya viene acumulando calor a un ritmo sin precedentes debido al cambio climático, por lo que este evento actuaría como un gran amplificador.

A su vez, el meteorólogo y especialista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Eric Webb, explicó que “debido a la creciente concentración de gases de efecto invernadero, el sistema climático actual no podría disipar eficazmente todo el calor liberado en un gran fenómeno de ‘El Niño’ antes de que llegue el siguiente en 10 años”.

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Por otro lado, de conformidad con el periódico estadounidense The New York Times, los impactos del posible súper fenómeno de "El Niño" del 2026 se distribuirían de manera desigual, por lo que aumentaría el riesgo de huracanes y tifones en zonas como Hawái o Guam, mientras que otras regiones de EE. UU. enfrentarían más sequías.

Asimismo, partes de Centroamérica, Brasil, Perú y Ecuador sufrirían inundaciones. Sin embargo, cabe mencionar que aún no se ha declarado oficialmente el súper fenómeno climático, a pesar de que varios centros internacionales de predicción ambiental detectaron señales que apuntan a una transición hacia las condiciones de El Niño.

Strongest El Niño on record this year?!



New ECMWF guidance shows a *75% chance of a super El Niño* by October, with some scenarios suggesting the most intense event in more than a century.



It will bring wide-reaching weather impacts that last into 2027 🧵 pic.twitter.com/cRZrxGCxAa — Ben Noll (@BenNollWeather) April 6, 2026

Alta probabilidad de "El Niño" en julio

Las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) indican que existe una alta probabilidad de que el evento del súper fenómeno climático de "El Niño" se consolide a finales de julio del 2026, con efectos que podrían extenderse hasta diciembre, cuando la región más expuesta sería la del mar Caribe.

“Informar de manera temprana permite anticipar riesgos, preparar a las autoridades locales y reducir posibles impactos en las comunidades”, concluyó la ministra de Ambiente colombiana, Irene Vélez Torres, quien indicó que el instituto de su nación continuará vigilando la temperatura del océano y el comportamiento de los vientos.