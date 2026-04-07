“De por sí estás tonto, te voy a dejar aún más”: Cuauhtémoc Blanco acepta pelea con Faitelson

El pasado sábado 8 de marzo del 2003, hace más de dos décadas, luego de un partido de liga entre el Veracruz y el América en el estadio Luis "El Pirata" Fuente, ocurrió uno de los momentos más recordados de la televisión deportiva mexicana, al punto de que, hasta hoy, sigue dando de qué hablar, principalmente en plataformas digitales.

Mientras el periodista deportivo David Faitelson realizaba su cápsula de color cerca de los vestidores, el futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco sacó la mano por una ventana y le propinó un golpe en la quijada al comunicador, por lo que la agresión fue captada por cámaras de televisión y se popularizó en una época sin redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco se vio obligado a ofrecer una disculpa pública tras la presión mediática, y el jugador mexicano reconoció, muchos años después, que estaba muy molesto por las constantes críticas de David Faitelson hacia él y su equipo en un segmento de DeporTV, un programa semanal de noticias deportivas bastante popular.

Sin embargo, la relación entre Faitelson y Blanco ha evolucionado a partir de esta agresión física, que se volvió un fenómeno cultural en México, hacia una convivencia mediática que alterna entre la camaradería y la provocación, principalmente en X, donde los internautas recuerdan constantemente el incidente ocurrido hace 23 años.

Posible enfrentamiento benéfico

A partir del pasado lunes 6 de abril, la rivalidad entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco ha vuelto a ser tendencia en redes sociales debido a un posible enfrentamiento benéfico, dado que el actor mexicano Poncho de Nigris lanzó una propuesta para que ambos se enfrenten en el cuadrilátero en la segunda edición del evento Ring Royale.

El periodista deportivo mexicano de 57 años, David Faitelson, aceptó públicamente el reto de Poncho de Nigris con la única condición de que se donen US$565 mil 160 (Q4 millones 323 mil) al Teletón, una organización privada sin fines de lucro que, desde 1997, busca rehabilitar e integrar a niños y jóvenes con discapacidad, cáncer o autismo.

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Ante esta situación, en el programa deportivo "Faitelson sin censura", Cuauhtémoc Blanco aceptó la pelea con su estilo característico y lanzó diversas frases como: "Te voy a meter una put*za. ¿Con qué armas, wey? Dime con qué armas, te voy a poner una p*nche put*za. Tú tienes familia. De por sí estás tontito, te voy a dejar más pend*jito".

Por su parte, David Faitelson dijo en su programa que aceptó la pelea "por una cuestión de darle dinero a los niños del Teletón", por lo que no le importaría noquear a Cuauhtémoc Blanco, tomando en cuenta que el periodista deportivo mide 1.95 metros, frente a los 1.78 metros del futbolista mexicano, quien desea volver a golpearlo.

¿Enemistad real o show televisivo?

A pesar de estos intercambios y provocaciones, ambos han compartido comidas y entrevistas en los últimos diez años, dejando atrás la presunta enemistad real para dar paso a una nueva dinámica de "show" televisivo, donde bromean sobre el golpe que Cuauhtémoc Blanco le propinó a David Faitelson en Veracruz, cuando aún era futbolista.

No obstante, ahora que la enemistad ha generado más expectativa y popularidad en el mundo de los espectáculos de peleas entre celebridades mexicanas, es solo cuestión de tiempo que el actor Poncho de Nigris, creador de Ring Royale, convenza a David Faitelson y a Cuauhtémoc Blanco de subirse al cuadrilátero por una causa social.