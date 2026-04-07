¿A qué hora vence el plazo de EE. UU. a Irán? Lo que debe saber sobre la guerra en Medio Oriente

El periódico estadounidense The New York Times informó que, durante la madrugada de este martes 7 de abril, Estados Unidos e Israel bombardearon intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump para atacar todas las plantas eléctricas iraníes si las autoridades de Teherán no desbloquean el estrecho de Ormuz.

Conforme a lo expuesto por el medio, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron atacados este 7 de abril, lo que causó seis muertos y cinco heridos, mientras la República Islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética.

Esto se debe a que Teherán ha bloqueado, desde el comienzo de la guerra a finales de febrero, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del petróleo mundial y solo deja pasar barcos de países que considera sus amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo y otros productos en toda América.

Dadas las circunstancias, mientras hay negociaciones en marcha para cerrar algún tipo de acuerdo que ponga fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, múltiples puentes ferroviarios han sido atacados en las ciudades iraníes de Kashan, Zanjan y Aminabad, con el objetivo de presionar a las autoridades para llegar a un punto medio.

El ultimátum de Trump a Irán

Tras retrasar varias veces su ultimátum, el presidente Donald Trump ha dado a Irán hasta las 18.00 horas (Guatemala) de este martes 7 de abril para reabrir el estratégico estrecho y, si no sucede, desatará "el infierno" en el país, dado que el estrecho de Ormuz proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", agregó el mandatario estadounidense en una publicación en la plataforma Truth Social, donde el presidente Trump aseguró que creía que las autoridades de Teherán negociaban "de buena fe" con los Estados Unidos.

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"Me gustaría poder llegar a un acuerdo antes de que se cumpla el ultimátum, aunque insisto en que la propuesta de paz de la República Islámica todavía no es lo suficientemente buena", añadió el magnate republicano, quien lanzó hace un mes una ofensiva contra Irán en la que fue asesinado el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Ante esta situación, el neoyorquino no dio más detalles, pero ya había dicho en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear todos los puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra", sin el alto clérigo chií duodecimano.

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