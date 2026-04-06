¿Por qué Artemis II llegará a la Luna sin alunizar? Las 5 claves para entender la decisión de la NASA

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, los teléfonos inteligentes del 2026 "tienen más potencia computacional" que toda la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, el 20 de julio de 1969, cuando lograron enviar a dos astronautas a la Luna por primera vez en la historia.

Por lo tanto, ante esta situación ha surgido un dilema con la misión Artemis II, debido a que, si en los setenta ya se tenía la tecnología para ir a la Luna, la población mundial se pregunta por qué hemos tardado tanto en volver al único satélite natural de la Tierra, que no es visitado por humanos desde la misión de Apolo 17, en diciembre de 1972.

A pesar de eso, la misión Artemis II entrará en los libros de historia como el viaje que inició una nueva era de la exploración espacial y, quizá, hasta la primera diáspora humana fuera de nuestro planeta, dado que la misión se concibió desde sus inicios para ser el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas (54 años).

Asimismo, Artemis II aspira a establecer presencia humana permanente más allá de la Tierra, y es por esa razón que se trata del primer viaje en llevar a 4 humanos hasta el punto más alejado de nuestro planeta registrado hasta ahora. Sin embargo, el mundo sigue preguntándose por qué nunca llegará a pisar el suelo lunar, como en el pasado.

La decisión estratégica de la NASA

Comparación con el programa Apolo

De acuerdo con la NASA, la decisión estratégica de que Artemis II no incluya un alunizaje se entiende mejor al compararla con el precedente histórico del programa Apolo, que tuvo 10 misiones para perfeccionar el sistema, validar nuevas tecnologías y, sobre todo, allanar el camino para que las próximas misiones logren descender y quedarse.

Artemis tiene más exigencias técnicas

Según la NASA, durante el programa Apolo, Estados Unidos asumió grandes riesgos para lanzar misiones espaciales sin contar aún con tecnologías completamente maduras y poner en riesgo la vida de los astronautas. Por ello, Artemis II quiere reanudar la carrera, pero esta vez priorizando la seguridad de las misiones por encima de la velocidad.

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Más protocolos de seguridad para los atronautas

Conforme a lo expuesto por la NASA, en 1972, durante las últimas misiones Apolo, existía un conocimiento muy limitado sobre los efectos de la microgravedad, la radiación cósmica o la exposición prolongada al entorno espacial en el cuerpo humano, por lo que Artemis busca priorizar la salud de la tripulación como un requisito fundamental.

La NASA asegura que aún faltan tecnologías críticas

De conformidad con la NASA, Artemis aún no ha desarrollado todas las tecnologías necesarias para posarse sobre la Luna. Esto se debe a que su sistema, aún en fase de pruebas, deberá lograr hitos como llevar a cabo repostajes en órbita y conseguir descensos y ascensos controlados, por lo que intentar un alunizaje sería muy prematuro.

El programa Artemis tiene objetivos a largo plazo

Por último, la NASA aseguró que el objetivo de Artemis ya no es simplemente "volver a la Luna", sino hacerlo para quedarse. Por lo tanto, a diferencia de la filosofía del programa Apolo, cuyo hito principal fue plantar una bandera y regresar, Artemis aspira a sentar las bases de una presencia humana más sostenida en toda la superficie lunar.

Dadas las circunstancias, Estados Unidos afirma que lanzará al menos una misión lunar al año, que permita llevar materiales al satélite hasta conseguir poner en marcha una base humana permanente. Por ende, se ha prometido un despliegue de US$20 mil millones en siete años, con la meta de completar el proyecto para diciembre del 2030.