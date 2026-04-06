El nuevo líder del CJNG y sucesor de El Mencho: Estos son los tres clanes que respaldan a “El 03”

Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, tras la muerte del antiguo líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", Juan Carlos Valencia González se convirtió en el nuevo cabecilla de esta organización criminal dedicada al narcotráfico y tráfico de armas.

A su vez, de acuerdo con el exsecretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, Valencia es el hijastro de Nemesio Oseguera y también es conocido como “El 03” o “El Pelón” desde que es un miembro del CJNG, organización que ha sido designada como terrorista por el gobierno de Argentina y el de los Estados Unidos.

Ante esta situación, se dio a conocer que el CJNG atraviesa un momento de reconfiguración en su cúpula desde el pasado jueves 19 de marzo del 2026, cuando “El 03” presuntamente fue señalado como el nuevo cabecilla de la organización, tras recibir el respaldo de los clanes criminales que definieron la formación delictiva de Valencia.

Dadas las circunstancias, el narcotraficante mexicano-estadounidense, de 42 años, nacido en la ciudad de Santa Ana, California, ahora es el miembro con el rango más alto del CJNG, por lo que es uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense, que ofrece US$5 millones de recompensa por información que lleve a su captura.

Los tres clanes que respaldan a “El 03”

El cartel del Milenio

Conforme a lo expuesto por The Wall Street Journal, el ascenso de “El 03” se explica por la convergencia de los tres clanes que conforman el CJNG. El primero de estos fue el cartel del Milenio, fundado en 1979 por Armando Valencia Cornelio, padre biológico de Juan Carlos Valencia y exjefe de "El Mencho" en Michoacán durante los ochenta.

El cartel del Milenio fue pionero en la siembra de marihuana y amapola y, posteriormente, en el trasiego de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos, por lo que este clan fue uno de los operadores clave del tráfico internacional de drogas, debido a que estableció alianzas estratégicas con el cartel de Juárez y el cartel de Medellín.

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Los Cuinis

De conformidad con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Los Cuinis son considerados la organización mexicana con más poder económico en el mundo. Frente a este escenario, el clan es liderado por Abigael Valencia, tío de “El 03”, quien se especializa en el tráfico de cocaína con rutas a Europa.

La DEA ha descrito a Los Cuinis como “los narcotraficantes más ricos del mundo”, capaces de generar miles de millones de dólares anuales, superando incluso al cartel de Sinaloa en ganancias netas, por lo que presuntamente operan como el brazo financiero y logístico del CJNG, facilitando el lavado de dinero y la expansión internacional.

El mismo CJNG

Antes de morir, Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) formó y protegió a Juan Carlos Valencia González (El 03) desde su juventud, por lo que le confió la jefatura de las células armadas más sofisticadas del CJNG, lo integró en la toma de decisiones estratégicas y lo expuso a la lógica de la clandestinidad y el anonimato en México y EE. UU.

Por lo tanto, de conformidad con el grupo de comunicación El Heraldo de México, el ascenso de El 03 no es solo resultado de una sucesión familiar, sino del cruce de trayectorias, alianzas y varias rupturas entre los tres clanes delictivos y sus respectivos grupos criminales, que conforman el actual cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).