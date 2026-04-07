“Hoy morirá toda una civilización, para no volver jamás”: La última advertencia de Trump para Irán

Durante la mañana de este martes 7 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a nueve horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. Tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso", aseguró el republicano mediante una publicación en la plataforma Truth Social, donde afirmó que ha logrado un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, inteligentes y menos radicalizadas.

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", repitió el mandatario estadounidense, quien ha puesto un plazo para que Teherán desbloquee el paso por esa vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de los Estados Unidos e Israel.

"Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz", agregó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde insistió en que si la República Islámica de Irán no cumple con lo exigido, "no tendrán puentes ni tendrán centrales eléctricas".

La "última" advertencia de Trump

El presidente Donald Trump afirmó que "más de 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán, encabezado por el alto clérigo chií duodecimano.

Conforme a lo expuesto en la última advertencia del mandatario republicano, si la República Islámica de Irán no cumple con lo exigido por el Gobierno de los Estados Unidos, Washington D. C. le ordenará al Ejército estadounidense destruir puentes y centrales eléctricas en todo el territorio iraní, no solo en la capital de esa nación, Teherán.

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El presidente estadounidense aseguró que creía que Teherán negociaba "de buena fe" con los Gobiernos de Israel y los Estados Unidos, por lo que "le gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz iraní "no es lo suficientemente buena" para lo que solicita EE. UU.

Ante esta situación, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, expresó durante la mañana de este martes 7 de abril su esperanza de que Irán envíe en las próximas ocho horas "la respuesta correcta" antes de que venza el ultimátum del presidente Trump, quien presuntamente le ha dado demasiadas oportunidades a Teherán.

Ofensiva de Israel y EE. UU. contra Irán

"Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes. Espero que den la respuesta correcta", agregó J. D. Vance, quien recordó que EE. UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí.

"Lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar y enfriar sus hogares, donde la gente pueda permitirse viajar al trabajo", concluyó Vance, quien espera que Mojtabá Jameneí tome la mejor decisión para salvar a miles de personas, entre ellas mujeres y niños.