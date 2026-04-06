iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: Todo lo que se sabe hasta ahora sobre los nuevos modelos de Apple

Conforme a lo expuesto por Applesfera, un sitio web de noticias y análisis especializado en el ecosistema de Apple, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max llegarán en septiembre del 2026 como los grandes protagonistas del otoño, por lo que los rumores sobre el iPhone 18 no descansan, y las últimas horas han estado llenas de nueva información.

Ante esta situación, aunque todavía faltan más de cinco meses para poder verlos, las últimas filtraciones del iPhone 18 "ya dibujan un retrato robot bastante exacto", dado que presuntamente este salto generacional se notará por dentro, pero no tanto por fuera, a excepción de la cámara, que apunta a ser el mayor salto de los últimos dos años.

Dadas las circunstancias, se espera que el iPhone 18 Pro sea prácticamente idéntico al iPhone 17 Pro, pero con un acabado más uniforme, sin efecto bicolor. Además, se rumora que hay posibilidades de un nuevo color rojo, mientras que los colores naranja y negro podrían desaparecer en la siguiente generación, a pesar de su recibimiento.

Por lo tanto, aunque el color del iPhone parezca menor para algunas personas, lo cierto es que cobra gran importancia para el comprador, a quien, independientemente de todo lo demás, le tiene que entrar por los ojos. Frente a este escenario, es probable que Apple crea que el negro o el naranja no son imperativos entre sus consumidores.

Principales novedades del iPhone 18

De acuerdo con Instant Digital, un conocido filtrador de tecnología en redes sociales, especialmente activo en plataformas como Reddit y foros de entusiastas de Apple, el nuevo chip A20 Pro del iPhone 18 será hasta un 15% más rápido y un 30% más eficiente que su predecesor, el iPhone 17, lo que supondría una mayor velocidad y eficiencia.

Por su parte, según Applesfera, la cámara principal del iPhone 18 tendrá una apertura variable y un control manual del diafragma por primera vez en la línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por Apple. Además, incorporará un nuevo sensor apilado de tres capas y un teleobjetivo con mayor apertura.

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Asimismo, el conocido analista de Apple, Tim Long, sugirió que la empresa tecnológica multinacional con sede en Cupertino, California, podría relanzar la variante Plus junto con el iPhone 18 estándar y el 18e, por lo que esta sería la primera vez que alguien menciona la posibilidad del retorno del iPhone 18 Plus para finales de septiembre.

Tim Long aseguró en las plataformas digitales que Apple "no tiene previsto reinventar la rueda", y es por esa razón que el iPhone 18 Pro mantendrá la misma línea del iPhone 17 Pro, con una estructura de aluminio, el módulo de cámara elevado en la parte trasera y las mismas dimensiones de pantalla de 6.3 pulgadas (16.2 centímetros).

Los colores en los iPhone 18 Pro

Para sorpresa de algunos, el naranja de la actual generación (iPhone 17) parece no estar en los planes de Apple para los iPhone 18. Por lo tanto, en su lugar, se estarían trabajando prototipos en color rojo, marrón café y púrpura, de conformidad con las últimas filtraciones en el sitio web de informes y noticias sobre Apple, MacRumors.

Sin embargo, Applesfera considera posible que al final no acaben siendo esos tres colores, dado que Apple acostumbra a que cada año haya un modelo con un color diferencial o especial, por lo que es probable que finalmente se queden solo con uno, acompañado de una versión plateada muy similar a la utilizada con los iPhone 17 Pro.