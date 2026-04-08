Tras meses de conflicto en Medio Oriente, EE. UU. e Irán acordaron un cese del fuego de dos semanas, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera aniquilar a toda la civilización iraní si el régimen no reabría el estrecho de Ormuz, que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

Sin embargo, la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán solo es un punto de partida para las futuras negociaciones, por lo que aún están pendientes los términos finales que podrían incluirse en una propuesta para poner fin a la guerra en Medio Oriente, que ha provocado una crisis mundial del petróleo, especialmente en América.

No obstante, aunque el acuerdo reciente entre Estados Unidos y el régimen iraní es el primer avance diplomático en casi dos meses de guerra, para Irán no supone el fin del conflicto bélico y, para el mandatario estadounidense, tampoco significa que aceptará las demandas del ayatolá Mojtaba Jameneí, líder supremo de la República Islámica.

Por lo tanto, este alto el fuego condicional fue mediado por el primer ministro y el jefe militar de Pakistán, con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del petróleo internacional, debido a que esta acción presuntamente permitirá redactar un nuevo acuerdo definitivo entre los Estados Unidos, Irán e Israel.

Alto el fuego de dos semanas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo con Irán mediante una publicación en la plataforma Truth Social, donde informó que Estados Unidos aceptó suspender los bombardeos y ataques en Medio Oriente por un período de dos semanas, durante el cual también será posible el paso a través del estrecho de Ormuz.

"Israel apoya la decisión del presidente Donald Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Irán abra de inmediato los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", agregó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por medio de un comunicado.

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No obstante, según la cadena británica BBC, no está claro hasta qué punto Benjamín Netanyahu estuvo involucrado en el proceso de toma de decisiones del presidente Donald Trump, por lo que, para el gobierno israelí, el cese del fuego entre el Gobierno de Estados Unidos y el régimen iraní no incluye las operaciones de Israel en el Líbano.

Asimismo, de acuerdo con el medio estadounidense CNN, Trump recibió una propuesta de diez puntos por parte de Irán, que contiene, entre otros aspectos, el cese total de la guerra en Irán, Irak, Líbano y Yemen, así como el compromiso pleno del Gobierno de Estados Unidos de levantar todas las sanciones contra el régimen iraní del ayatolá.

El plan de diez puntos iraní

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el régimen de la República Islámica espera que el presidente Trump libere los fondos iraníes y los activos congelados en poder de los Estados Unidos, así como el "pago íntegro de una indemnización por todos los costes de reconstrucción" en la ciudad de Teherán.

A su vez, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán afirmó que Irán se compromete plenamente a no intentar poseer armas nucleares, por lo que el cambio de régimen iraní, según el presidente Donald Trump, promete ser muy productivo para Estados Unidos, que espera que la República Islámica no siga enriqueciendo uranio.