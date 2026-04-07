¿Cuál es la importancia de la isla de Kharg? La principal terminal de exportación de petróleo iraní

Durante la madrugada de este martes 7 de abril, la isla iraní de Kharg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada por Estados Unidos e Israel, a pocas horas de que venza el plazo del presidente de EE. UU, Donald Trump, para bombardear todas las plantas eléctricas de Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias Mehr, con sede en Teherán y estrechamente vinculada al Gobierno iraní y al líder supremo, varios misiles, lanzados desde aviones de combate y buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético de la isla de Kharg, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de la costa de Irán.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades iraníes no han dado detalles sobre el alcance de los daños en los depósitos de combustible y las terminales de carga, luego de que el presidente Donald Trump, amenazó públicamente con apoderarse de esta isla iraní, por donde pasa casi el 90% de las exportaciones petroleras del país.

Además, los nuevos bombardeos contra la isla tienen lugar a pocas horas de que venza el plazo que Donald Trump ha dado a Irán para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. De lo contrario, el republicano ha advertido que atacará todas las plantas eléctricas y puentes de la nación persa para enviarla de vuelta a la "Edad de Piedra".

La importancia de la isla de Kharg

La cadena de televisión Fox anunció que el Ejército de Estados Unidos ha bombardeado "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Kharg, donde los misiles han alcanzado búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habrían implicado un despliegue de tropas en la isla, sino únicamente ataques aéreos.

Esto se debe a que Irán ha bloqueado, desde el comienzo de la guerra, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo mundial y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo y otros productos en casi todo el continente americano.

Lea más: ¿A qué hora vence el plazo de EE. UU. a Irán? Lo que debe saber sobre la guerra en Medio Oriente

Por lo tanto, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría tomar con facilidad la isla de Kharg porque no tiene ninguna defensa militar, aunque, según la BBC, eso no es cierto, dado que la pequeña isla, que sirve como principal terminal de exportación de petróleo y punto estratégico clave, está fuertemente custodiada por el Gobierno iraní.

La razón es que, a pesar de su pequeño tamaño en el golfo Pérsico —de 24 kilómetros cuadrados—, la isla de Kharg es un pilar fundamental de la economía iraní, debido a que gestiona más del 90% de las exportaciones de crudo del país, lo que significa que cualquier ataque contra ese territorio conlleva el riesgo de una escalada importante.

Punto estratégico de Irán

La isla de Kharg tiene gran importancia estratégica para el Gobierno de Irán porque, a través de sus instalaciones, se exporta la mayor parte del petróleo crudo de la nación y, por lo tanto, alberga una enorme infraestructura petrolera, con grandes tanques de almacenamiento y terminales de carga capaces de manejar altos volúmenes diarios.

De acuerdo con el canal de televisión internacional France 24, debido a su gran valor, el acceso a la isla de Kharg está restringido y custodiado por la Guardia Revolucionaria iraní, por lo que a veces es apodada la "Isla Prohibida", dado que es considerada una "joya de la corona" para la economía de Irán y su principal vía de ingresos energéticos.