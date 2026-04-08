Selección mayor femenina: Las 7 estrellas de Guatemala rumbo al Mundial y Juegos Olímpicos

La selección femenina de Guatemala enfrentará a su similar de Costa Rica el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de San José, para definir el liderato del Grupo C en la última jornada de la fase de grupos del torneo clasificatorio para la Copa Mundial del 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las guatemaltecas se encuentran actualmente en el primer puesto del grupo, con 9 puntos, tras sumar tres victorias consecutivas: 4-1 contra Bermudas, 6-0 frente a Granada y 13-0 ante Islas Caimán. Sin embargo, las costarricenses podrían igualar a la Azul y Blanco el próximo viernes 10 de abril si derrotan a las caimanesas en Alajuela.

Tomando en cuenta que se espera una victoria tica sobre las caribeñas, Guatemala y Costa Rica lucharán por el primer lugar del grupo en la última fecha, debido a que solamente la selección que termine primera avanzará a la fase final del campeonato, donde las cuatro semifinalistas clasificarán al Mundial y los dos finalistas a los JJ. OO.

Ante esta situación, la entrenadora mexicana que actualmente dirige a la selección femenina de Guatemala, Karla Maya, tiene lista la convocatoria para disputar uno de los juegos más importantes en la historia de la Bicolor femenil, que nunca ha logrado clasificar a una Copa Mundial desde que comenzaron a disputar las eliminatorias en 1999.

Las estrellas de la Bicolor femenina

Acacia Edwards

Acacia Edwards es una futbolista profesional que juega como mediocampista ofensiva y es internacional con la selección femenina de Guatemala. No obstante, recientemente ha destacado a escala internacional como una de las legionarias del país al dar el salto a la liga mexicana con el Necaxa, tras su paso por Xelajú y Municipal.

Aisha Solórzano

Aisha Solórzano es una futbolista profesional que juega como delantera y actualmente es la referente ofensiva del FC Juárez en la Liga MX Femenil y una de las figuras estelares de la selección nacional de Guatemala. En la región es reconocida por su velocidad y capacidad goleadora, destacando por su paso por las Utah Royals de EE. UU.

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Ana Lucía Martínez

Ana Lucía Martínez es la máxima referente del fútbol femenino de Guatemala y actualmente se desempeña como delantera y capitana tanto de la Selección Nacional como del Cruz Azul Femenil en la Liga MX Femenina. Además, se convirtió en la primera futbolista guatemalteca en jugar profesionalmente en las ligas de España e Italia.

María Monterroso

María Monterroso es una destacada futbolista profesional guatemalteca que se desempeña como delantera y actualmente juega para el Dynamo Guadalajara en la liga femenina de España. En la convocatoria más reciente de Karla Maya figura como una de las legionarias clave para enfrentar compromisos internacionales más importantes.

Andrea Álvarez

Andrea Álvarez, apodada "La Joya", es una futbolista profesional guatemalteca que actualmente juega como delantera en el Sevilla Femenino de la liga de España. Se espera que lidere el ataque para el duelo contra Costa Rica, junto a Ana Lucía Martínez, dado que la Bicolor necesitará la capacidad goleadora de la exjugadora crema.

Leslie Ramírez

Leslie Ramírez es una destacada futbolista profesional que representa a la selección nacional de Guatemala a nivel internacional y en marzo del 2026 se coronó campeona en Turquía con el club Bakirköy Kadin, siendo figura de la final al anotar un doblete en la victoria 5-0 de su equipo, por lo que sus anotaciones serán necesarias en San José.

Samantha López

Nacida y criada en California, Estados Unidos, Samantha López defendió los colores de México en las categorías juveniles antes de representar a Guatemala a nivel internacional. Actualmente, la defensa central de 23 años milita en las Chivas de Guadalajara en la Liga MX Femenil, donde destaca por su liderazgo e inteligencia táctica.