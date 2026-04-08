¿Cuánto gana un astronauta de la NASA en 2026? Salarios por cada rango y requisitos de la agencia

Desde el lanzamiento de la misión lunar Artemis II, el pasado miércoles 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, espera que las futuras generaciones se interesen más en todo lo relacionado con el espacio exterior, lo que podría generar un incremento en el número de nuevos astronautas.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la NASA, la profesión de astronauta es una de las más difíciles de acceder, debido a las condiciones físicas y mentales que se requieren al momento de viajar fuera de la Tierra, por lo que muy pocas personas han cumplido con todos los requisitos de la Administración para llegar al espacio exterior.

Ante esta situación, quienes integran el cuerpo de astronautas de la NASA se encuentran entre los empleados federales de Estados Unidos con mayor remuneración, dado que solo las personas que poseen títulos en ciencias y una trayectoria profesional sobresaliente acceden al exclusivo equipo seleccionado por la Administración Nacional.

En la mayoría de los casos, al ser colaboradores directos de la agencia gubernamental de Estados Unidos, ligada al presupuesto público, los sueldos de los viajeros espaciales están regulados por la ley estadounidense, desde que la NASA se fundó en enero de 1959 y se volvió responsable de la exploración espacial y la investigación aeronáutica.

¿Cuánto gana un astronauta de la NASA en el 2026?

Según la NASA, el término astronauta se emplea para los integrantes de las divisiones espaciales de Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, mientras que en Rusia y China se utilizan denominaciones como taikonauta (del mandarín tàikōng, "espacio") y cosmonauta (del ruso kosmos, "universo"), aunque todos realizan funciones similares.

Por lo tanto, la estructura de los astronautas de la NASA en Estados Unidos se divide en 15 grados del sistema federal de clasificación, donde el GS-1 representa el nivel básico y el GS-15 el de mayor responsabilidad, de acuerdo con la experiencia y los años de servicio, e incluye bonificaciones y ajustes ligados a las obligaciones asumidas.

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La ubicación de un astronauta en la escala estadounidense depende estrictamente de sus logros académicos y experiencia técnica previa. Por lo cual, los primeros cinco grados corresponden a los candidatos que apenas comienzan su carrera dentro del cuerpo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Estados Unidos.

Frente a este escenario, el proceso de selección para el cuerpo de astronautas de la NASA es uno de los más rigurosos de todo el sector público estadounidense, debido a que esta agencia exige un título universitario en ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias biológicas o ciencias computacionales para ingresar a la primera sección.

Los 15 grados del sistema en la NASA