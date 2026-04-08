Muerte por sobredosis de Matthew Perry: La nueva era para traficantes de drogas en EE. UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, durante años la reina de la ketamina, Jasveen Sangha, dirigió un negocio de tráfico de drogas de alto volumen desde su residencia en Hollywood, un barrio de Los Ángeles, California, donde se promocionaba como una traficante que vendía a clientela de primera línea.

Los fiscales angelinos aseguran que Jasveen Sangha nació en una cuna estadounidense privilegiada y, aun así, decidió vender drogas por codicia, acceso y glamur, debido a que para ella traficar drogas presuntamente representaba una mezcla de elegancia, misterio, confianza y sofisticación que transformaba lo ordinario en extraordinario.

Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, todo cambió el pasado sábado 28 de octubre del 2023, cuando el actor y escritor Matthew Perry, conocido por haber interpretado al personaje de Chandler Bing en la serie "Friends", fue encontrado flotando en el jacuzzi de su vivienda, ubicada en la comunidad de Pacific Palisades.

Ese día, hace más de dos años, la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles determinó la causa de la muerte como efectos agudos de la ketamina, un anestésico disociativo de acción rápida utilizado en medicina humana y veterinaria, con efectos alucinógenos, por lo que Sangha fue acusada a finales del 2024 en relación con la muerte de Perry.

La nueva era para los traficantes de drogas

“Los acusados están advertidos de que los productos que venden podrían resultar en muerte. Por lo tanto, si estás en el negocio de las drogas y, a pesar de estos riesgos, eres impulsado por la codicia a jugarte la vida de alguien más, que quede claro: te haremos rendir cuentas”, aseguró el fiscal del distrito central de California, Martin Estrada.

Estrada afirmó que el caso de Perry es similar a la muerte del rapero estadounidense Mac Miller, en el 2018, quien murió tras una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y etanol, y a la del beisbolista angelino Tyler Skaggs, en el 2019, quien murió con altos niveles de opioides en su organismo y fue encontrado con una jeringa en el brazo.

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No obstante, en el caso de estas dos muertes, quienes presuntamente habían suministrado sustancias ilegales fueron arrestados, pero no fueron condenados, por lo que diversos expertos legales sugieren que los procesos relacionados con celebridades pueden desempeñar un papel más crucial para disuadir las actividades ilegales de drogas.

“El énfasis en los casos de alto perfil se debe en gran medida a la visibilidad que aportan al tema, lo que ayuda a arrojar luz sobre las implicaciones de la crisis de las drogas. Sirven como advertencia tanto para quienes operan en los márgenes de la legalidad como para quienes facilitan el abuso de sustancias”, agregó el abogado Andrew Pickett.

Aumento de las muertes relacionadas con drogas

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense NBC News, el aumento de las muertes relacionadas con las drogas ha obligado a las fuerzas del orden y a los fiscales de todo el territorio estadounidense a ajustar todas sus tácticas, al destinar más personal y dinero para atacar de forma agresiva a los traficantes y vendedores.

“Todo se reduce al dinero, todo se reduce a las ganancias. El objetivo principal del vendedor es engancharte, y si no mueres por ello, entonces eres un cliente mientras vivas”, añadió Andrew Pickett, quien mencionó que las batallas de Matthew Perry con la adicción, documentadas durante los años, fueron bien aprovechadas por estos acusados.