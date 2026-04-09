Nuevo plan de tolerancia cero en Estados Unidos: Más redadas, deportados y centros de detención

Durante el 2025, más de 600 mil personas fueron deportadas por el Gobierno de EE. UU; sin embargo, este balance no complace ni al gabinete de la Casa Blanca ni al presidente estadounidense Donald Trump, quien considera que los números están por debajo de las metas iniciales, dado que quería al menos 1 millón de deportaciones.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, ninguna de las metas migratorias del mandatario republicano fue alcanzada y, aunque los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las promesas de campaña, las políticas de inmigración de Trump fueron rechazadas por una gran parte de la opinión pública.

Ante esta situación, de acuerdo con el periódico The New York Times, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, se encuentra en una especie de encrucijada, debido a que actualmente enfrenta múltiples interrogantes sobre cuán agresivamente podrán seguir impulsando esta campaña de deportaciones en la nación.

"Se desconoce cuánto apetito tienen los republicanos por unas tácticas que resultaron eficaces para aumentar las detenciones de inmigrantes, pero que reavivaron un debate sobre lo que significa ser estadounidense", agregó el medio, tras reportar la pérdida de respaldo de los electores debido a la ejecución de esta política migratoria.

Nuevo plan en EE. UU.

Según un artículo publicado por la página digital de CNN, la aprobación pública de las políticas migratorias del presidente Donald Trump cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, ya que la muestra revela que solo el 38% de los encuestados afirmó que el republicano estaba haciendo un buen trabajo en materia de inmigración.

A pesar de eso, diversos medios estadounidenses aseguran que los republicanos no se rinden y tampoco abandonarán el asunto migratorio, por lo que ahora tienen previsto llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia, dado que, de conformidad con Miller, los demócratas han permitido la entrada de personas indocumentadas.

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"Los migrantes envían remesas a sus países de origen y proporcionan el efectivo suficiente para que futuros ilegales paguen a los traficantes de los carteles para llegar a EE. UU. Estos narcotraficantes utilizan sus ganancias para exportar drogas, pandillas y muerte a las comunidades estadounidenses", argumentó el asesor de Seguridad Nacional.

Por lo tanto, aunque el Departamento de Seguridad Nacional todavía no ha anunciado nuevos planes de deportación, el New York Times informó que la Casa Blanca está planificando un nuevo proyecto de tolerancia cero, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá más agentes.

Más de 700 mil deportaciones para el 2026

Aunque la meta sigue siendo deportar por lo menos 1 millón de extranjeros, el ICE espera superar las 700 mil deportaciones en el 2026 y superar el registro del 2025. "Toda persona que viole la ley de inmigración es un delincuente", aseguró el zar fronterizo Tom Homan, quien sugiere que hay 11 millones de personas indocumentadas en el país.

La presunta nueva estrategia: