Copa de Campeones de la Concacaf 2026: Así quedaron los duelos de ida de los cuartos de final

Durante la noche del pasado miércoles 8 de abril se disputaron los últimos dos encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en los que cuatro equipos mexicanos y cuatro clubes estadounidenses buscan ser el mejor de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol.

Los cuatro representantes de México son: el Toluca, el Cruz Azul, el América y los Tigres de la UANL. Las Águilas Azulcremas y la Máquina Celeste son las más ganadoras de la máxima competición de clubes de futbol organizada por la Concacaf, con siete títulos cada una; mientras que los Diablos Rojos tienen dos títulos y los Felinos, uno.

En el caso de Estados Unidos, los representantes son: Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders, Nashville y LAFC. De estos cuatro clubes estadounidenses, solo dos saben lo que es ser los mejores de la confederación: Los Galácticos en el 2000 y las Sirenas Verdes en 2022; por lo que los Coyotes y Angelinos buscan su primer título internacional.

Para las casas de apuestas en Norteamérica, el equipo favorito para llevarse el campeonato es Los Angeles Football Club, debido a que cuenta con estrellas de talla mundial, como el delantero surcoreano Heung-min Son, el arquero francés Hugo Lloris y el atacante gabonés Denis Bouanga, así como el mediocampista guatemalteco Matt Evans.

Así quedaron los duelos de ida de los cuartos de final

LAFC 3-0 Cruz Azul

En una noche destacada para el delantero venezolano de 20 años David Martínez, quien anotó un doblete, LAFC prácticamente sentenció la llave en Los Ángeles, California, y el exjugador del Tottenham, Heung-min Son, fue el encargado de anotar el tercero frente al Cruz Azul, vigente campeón, al que le costará defender su corona en México.

Lea más: ¿Cuánto gana un astronauta de la NASA en 2026? Salarios por cada rango y requisitos de la agencia

Tigres UANL 2-0 Seattle Sounders

A pesar de que el delantero argentino Ángel Correa falló un penal en el primer tiempo, los Tigres de la UANL cumplieron en la segunda mitad, y una anotación del atacante mexicano Ozziel Herrera y un autogol del defensa estadounidense Jackson Ragen fueron suficientes para viajar a Seattle con ventaja en una llave muy compleja.

¡Termina el encuentro en el Volcán y nos vamos con la ventaja a Seattle! 💛#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/lQUlH3FWgp — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 9, 2026

Toluca 4-2 Los Angeles Galaxy

Con un triplete del delantero portugués Paulinho y otra anotación del mediocampista argentino Nicolás Castro, el Toluca cumplió ante su afición al conseguir una victoria muy importante. El cuadro de Los Angeles Galaxy intentó reaccionar con goles del brasileño Gabriel Pec y el alemán Marco Reus, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

La ida es para el Diablo 🤩😈 pic.twitter.com/eAh610e7WG — Toluca FC (@TolucaFC) April 9, 2026

Nashville SC 0-0 Club América

El partido más parejo de los cuartos de final se disputó en Nashville, Tennessee, donde ninguno de los dos equipos se hizo daño. Por lo tanto, la llave se definirá el próximo martes 14 de abril en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, donde el América espera que más de 80 mil espectadores lo apoyen para conseguir el pase a semifinales.

All to play for in Mexico City ⚔️ pic.twitter.com/h8AXp9UKbC — Nashville SC (@NashvilleSC) April 8, 2026

Fechas para los duelos de vuelta de los cuartos de final