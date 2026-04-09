¿Qué es la Enmienda 25 y cómo funciona? El intento demócrata para destituir a Donald Trump

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia extrema sobre Irán, al afirmar que toda su civilización iba a morir si el régimen de los ayatolás no reabría el estrecho de Ormuz, las tensiones políticas en EE. UU. escalaron con fuerza, ya que la frase del republicano desató una serie de reacciones demócratas.

Ante esta situación, diversos legisladores comenzaron a plantear abiertamente mecanismos para destituir al magnate neoyorquino del cargo, por lo que el asunto pasó de ser un gran tabú a discutirse de forma explícita en el Capitolio de EE. UU, dado que varios senadores han expresado su apoyo a invocar la Enmienda 25 de la Constitución.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, para muchos legisladores demócratas, los últimos mensajes del mandatario republicano son "extremadamente alarmantes y potencialmente desestabilizadores", por lo que varios han reclamado directamente la destitución del presidente estadounidense de 79 años.

"Ni una sola bomba ha caído sobre nosotros. No podemos acabar con toda una civilización. Hay que invocar la Enmienda 25", agregó la congresista Yassamin Ansari, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien ha sugerido dos mecanismos para destituir al presidente Donald Trump de todas sus funciones.

¿Cómo funciona la Enmienda 25?

La sección 4 de la Enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en diciembre de 1967 y establece el procedimiento para la sucesión al poder si el presidente es destituido o se declara incapaz de gobernar, lo que permite al gabinete apartar al mandatario estadounidense por cualquier tipo de incapacidad para dirigir.

Esta enmienda permite a la mayoría del gabinete declarar por escrito que el presidente es "incapaz de ejercer los poderes y funciones de su cargo", por lo que el vicepresidente asume como mandatario en funciones de inmediato. En este caso, quien tomaría el lugar de Donald Trump sería el empresario y escritor James David Vance.

Lea más sobre la Selección mayor femenina: Las 7 estrellas de Guatemala rumbo al Mundial y Juegos Olímpicos

Si el presidente declara que sí puede gobernar, la decisión final recae en el Congreso de los Estados Unidos, donde se necesita un voto de dos tercios en ambas cámaras para destituirlo definitivamente. Sin embargo, aunque se ha mencionado en varios debates políticos, la sección 4 de la enmienda nunca se ha invocado en la historia del país.

Frente a este escenario, como la Enmienda 25 nunca se ha utilizado, se considera el mecanismo más excepcional. No obstante, como permite destituir temporalmente al presidente si se considera que no puede ejercer sus funciones, podría ser implementado por primera vez, debido a que el concepto es muy amplio y sujeto a interpretación.

Impeachment o juicio político

El otro mecanismo principal de Estados Unidos para destituir a un presidente en funciones es el impeachment, o juicio político en español, el cual es un proceso que comienza en la Cámara de Representantes y, si se aprueban los cargos contra el mandatario, el caso pasa al Senado, donde se requiere una mayoría para poder destituirlo.

Esta opción fue utilizada contra Trump en su primer mandato presidencial, pero nunca pasó al Senado, lo que convierte al juicio político en un mecanismo mucho más conocido, a pesar de que la herramienta es políticamente compleja y diversos medios estadounidenses consideran muy poco probable que el republicano sea destituido.