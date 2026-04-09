Más de cinco décadas sin ir a la Luna: Las razones por las que la NASA esperó 54 años para regresar

Por primera vez en 54 años, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable del programa espacial civil y la investigación aeronáutica, llevó a sus astronautas a la órbita lunar, por lo que la misión Artemis II cambió la dinámica de la exploración espacial en el país.

Este vuelo de Artemis II contó con la presencia de cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadiense), superó el récord de distancia alcanzada por los seres humanos desde la Tierra y permitió observar una mayor parte del lado oculto de la Luna, algo que ninguna otra tripulación espacial había conseguido hasta ese momento.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la NASA, la pausa de más de cinco décadas no fue casualidad, debido a que la agencia se vio influida por la reducción drástica del financiamiento, tomando en consideración que en 1972, durante la última misión tripulada del programa Apolo, la administración recibía casi el 5% del presupuesto federal.

Mientras que, en la actualidad, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense ABC News, la NASA opera con menos del 0.5% del presupuesto federal, por lo que esta reducción ha limitado la viabilidad de misiones de alto costo y ha retrasado cualquier intento de repetir la hazaña lunar, conseguida en 1972 por la misión de Apolo 17.

Recortes presupuestarios y nuevos enfoques

En mayo de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, declaró ante el Congreso estadounidense que el país aterrizaría en la Luna antes de 1970. No obstante, aunque el político fue asesinado en 1963, el objetivo de EE. UU. se cumplió en 1969 con la misión de Apolo 11, que logró el primer alunizaje humano en la Luna.

Posteriormente, en diciembre de 1972, Apolo 17 se convirtió en la última misión tripulada del programa Apolo de la NASA y marcó el primer lanzamiento nocturno y la mayor estancia en la superficie lunar, por casi tres días. A pesar de eso, las siguientes misiones fueron canceladas por recortes presupuestarios y nuevos enfoques del país.

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Según la NASA, el intervalo de 54 años entre las misiones tripuladas a la Luna se debe a los altos costos, las redefiniciones estratégicas y la falta de continuidad institucional, por lo que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio decidió concentrar la mayor parte de sus recursos en la órbita baja durante cinco décadas.

Asimismo, la historiadora estadounidense Amy Shira Teitel explicó que el interés en la Luna durante la Guerra Fría y la competencia con la Unión Soviética motivaron más inversiones y modificaron las decisiones políticas, por lo que, de no haber sido por la presión oriental, es probable que la hazaña del alunizaje en 1969 no se hubiera dado.

La política espacial de EE. UU. se reorientó

A principios de 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, promovió proyectos menos costosos de la NASA para centrarse en la órbita baja terrestre. Por su parte, en 1990, el mandatario George H. W. Bush propuso el regreso sostenible a la Luna y misiones a Marte, pero todos esos planes se cancelaron por su elevado costo.

Una década más tarde, el presidente George W. Bush (hijo) reactivó la ambición lunar con un programa que pretendía un regreso a la Luna para diciembre del 2019. A pesar de eso, las demoras y los sobrecostos llevaron al mandatario Barack Obama a cancelar ese plan y a priorizar el desarrollo de tecnologías para misiones más allá de la Luna.