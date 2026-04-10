Copa Mundial del 2026: Así es la clasificación de las 48 selecciones en el último ranking de la FIFA

La Copa del Mundo 2026 en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) será el primer Mundial en toda la historia del campeonato en incluir 48 selecciones, luego de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tomó la decisión de añadir 16 equipos más tras la edición de Catar 2022, en la que participaron 32 naciones.

Ante esta situación, de las 48 naciones que lograron clasificar a la Copa Mundial del 2026, cinco harán su debut en el principal torneo internacional oficial de futbol masculino a nivel de selecciones: Curazao, por el Caribe; Uzbekistán y Jordania, por Asia; y Cabo Verde y la República Democrática del Congo, por el continente africano.

Frente a este escenario, muchos fanáticos del futbol consideran que estas selecciones debutantes serán solo de relleno en el campeonato y no podrán competir contra las potencias de este deporte, mientras que otros seguidores del Mundial creen que la inclusión de más países permite que millones de personas disfruten aún más del torneo.

Por esa razón, el ranking de la FIFA, un sistema de clasificación oficial de las selecciones nacionales de futbol masculino, puede ofrecer una especie de panorama sobre el desarrollo de la Copa Mundial, dado que las naciones mejor ubicadas presuntamente tienen más posibilidades de llevarse el trofeo, que está hecho de oro de 18 quilates.

Última Clasificación Mundial Masculina

Las contendientes al título

De la mejor docena de selecciones del ranking de la FIFA, solo Italia (puesto 12) quedó fuera del Mundial 2026, por lo que Colombia (puesto 13) ocupará su lugar entre los países mejor ranqueados. Sin embargo, dentro de esta misma lista hay niveles, debido a que los primeros seis tienen más posibilidades de llevarse el trofeo que los demás.

Francia España Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania Croacia Colombia (Puesto 13)

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Las posibles sorpresas

Según el ranking de la FIFA, las selecciones que podrían haber sorprendido a propios y extraños en el siguiente Mundial eran Dinamarca (puesto 20) y Nigeria (puesto 26). Sin embargo, ya que ninguna de las dos logró clasificar, su lugar será ocupado por Corea del Sur y Australia, aunque el equipo que realmente podría sorprender es Senegal.

Senegal (14)

México (15)

Estados Unidos (16)

Uruguay (17)

Japón (18)

Suiza (19)

Irán (21)

Turquía (22)

Ecuador (23)

Austria (24)

Corea del Sur (25)

Australia (27)

Rendimiento consistente pero no aspiracional

De acuerdo con el ranking FIFA, las selecciones de Ucrania, Polonia, Rusia, Gales, Serbia, Hungría y Camerún eran las que mantenían los rendimientos más consistentes en sus respectivos continentes, pero no clasificaron. Por ello, aunque los siguientes países no aspiran a ganar el Mundial, quieren dar buena impresión, como el Congo en su debut.

Argelia (28)

Egipto (29)

Canadá (30)

Noruega (31)

Panamá (33)

Costa de Marfil (34)

Suecia (38)

Paraguay (40)

República Checa (41)

Escocia (43)

Túnez (44)

República Democrática del Congo (46)

Las que lucharán por alejarse del sótano

De conformidad con el ranking de FIFA, las mejores entre las selecciones con menor rendimiento son Uzbekistán, Catar e Irak, mientras que los tres países que posiblemente se ubiquen en las últimas posiciones de la Copa Mundial son Curazao, Haití y Nueva Zelanda, lo que refleja que las confederaciones del Caribe y Oceanía son las más débiles.