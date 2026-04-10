Katia Itzel García: La mexicana que estará en el Mundial por encima del arbitraje guatemalteco

Durante la tarde del 9 de abril, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer la lista de árbitros para la Copa del Mundo 2026 y confirmó un hecho sin precedentes, debido a que la silbante mexicana Katia Itzel García fue designada como una de las dos únicas mujeres que fungirán como árbitras centrales en el torneo.

Este nombramiento marca un momento histórico para el arbitraje internacional, dado que de los 52 árbitros centrales designados para la Copa Mundial del 2026, solo dos serán mujeres: Katia Itzel García, de México, y Tori Penso, de los Estados Unidos, por lo que ambas ahora pertenecen a un grupo altamente selecto dentro de la élite arbitral.

La inclusión de Katia Itzel García la convierte en la primera mexicana en desempeñarse como árbitra central en una Copa del Mundo varonil, por encima de otros grandes referentes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), como el árbitro del balompié guatemalteco, Mario Alberto Escobar Toca.

Para Katia Itzel García, el anuncio de FIFA representa la consolidación de una trayectoria en ascenso, ya que la árbitra mexicana, con gafete oficial desde el 2019, ha dirigido partidos tanto en competencias femeniles como varoniles, incluida la Liga MX, torneos de Concacaf, la Copa Mundial Femenina del 2023 y la Copa Mundial Sub-20 del 2025.

La inclusión de mujeres en el arbitraje profesional

“Todos los árbitros designados son actualmente los mejores del mundo. Los seleccionados han recibido y seguirán recibiendo apoyo de preparadores físicos, personal médico, fisioterapeutas y también de un especialista psicológico”, señaló Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, mediante un comunicado oficial.

Ante esta situación, la trayectoria de la árbitra mexicana Katia Itzel García se distingue por haber abierto camino a las mujeres en el arbitraje profesional, dado que fue la primera en dirigir un partido de la Primera División de la Liga MX varonil y acumula más de dos décadas de experiencia en las canchas del futbol de Norte y Centroamérica.

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En 2025, Katia Itzel García se convirtió en la primera árbitra en dirigir un encuentro de la Copa Oro varonil, por lo que entre sus reconocimientos figura el Premio Nacional de Deportes, otorgado por haber sido la mejor árbitra del torneo internacional de selecciones nacionales de futbol más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Sin embargo, su mejor participación internacional fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde reafirmó su prestigio, y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol la ubicó como la sexta mejor árbitra del mundo en ese año y la reconoció como la número uno de Concacaf, por encima de la estadounidense Penso.

Referente histórico

Con esta designación, Katia Itzel García se convirtió en un referente histórico para el arbitraje femenino, marcando un hito en la representación de México en el máximo escenario del futbol mundial y una ruptura en el arbitraje masculino, debido a que nunca una mujer del país había llegado como árbitra central al torneo más importante.

Dadas las circunstancias, según la FIFA, el proceso de selección se basó en años de evaluación rigurosa, rendimiento constante y preparación física y técnica de los colegiados. Por ello, Pierluigi Collina destacó que todos los elegidos han pasado por seminarios y seguimiento permanente antes de ser considerados para esta competición.